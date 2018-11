Bolsonaro admite que reforma da Previdência deve ficar para 2019

A equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro deve deixar para 2019 as discussões sobre a reforma da Previdência. Inicialmente, tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes, seu futuro ministro da Economia, vinham defendendo que uma parte da reforma fosse votada ainda neste ano. Hoje, entretanto, Bolsonaro admitiu pela primeira vez que as alterações nas regras da aposentadoria devem ficar para o próximo ano.

“A gente está achando que dificilmente aprova alguma coisa no corrente ano. Não é essa reforma [enviada por Michel Temer] que eu quero, que o Onyx Lorenzoni quer. Tem que reformar a Previdência, mas tem que ser uma reforma racional”, afirmou ele.

Na entrevista de hoje, ele sinalizou que será difícil ter regras iguais para todos os trabalhadores. “Não pode olhar apenas o número, tem que olhar o social também. O teu trabalho, o meu, é diferente de alguém que mexe com a construção civil. É complicado, precisa ter coração também nesta reforma, não são apenas números. Se fossem apenas número, você não precisava de economia, qualquer um decidiria a questão em cima dos números de forma fria e nós não queremos isso, queremos algo racional.

Líderes partidários disseram que seria muito difícil votar a reforma da Previdência deste ano. Contra o calendário apertado pesam dois importantes motivos: 1) é preciso suspender a intervenção federal no Rio; 2) há falta de consenso para pontos polêmicos, como igualar o teto previdenciário do setor público com o da iniciativa privada. Uma alternativa pensada, mas aparentemente descartada, foi a de fazer uma reforma light, com mudanças que não mudassem a Constituição.

O ministro extraordinário, Onyx Lorenzoni, responsável pela transição no governo, também disse hoje que as alterações, mesmo as infraconstitucionais, devem ficar para 2019.

“A gente sabe que a sociedade espera do governo Jair Bolsonaro uma proposta que seja duradoura, que respeite as pessoas e que seja feita com calma e com vagar”, disse Onyx no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde trabalha a equipe de transição.

Entre as dificuldades deste ano está o próprio fracasso nas urnas de quase metade dos atuais membros do Congresso. “O governo de Jair Bolsonaro começa no dia 1º de janeiro de 2019, isso é o pensamento que temos que ter, temos que respeitar o governo que aí está, existe uma realidade onde nós temos no Senado 44 senadores derrotados, na Câmara quase 250 deputados que não obtiveram a reeleição, esse é um cenário complexo, então temos que ter a humildade de entender esse momento.”

Onyx foi um dos primeiros a admitir que seria difícil aprovar a reforma em 2018 e foi prontamente desautorizado por Paulo Guedes, o futuro superministro da economia. Na ocasião, Guedes disse que Onyx entendia de política, não de economia.

“Todo mundo tem consciência de que seria ótimo conseguir um pequeno avanço que fosse, agora, a gente tem que ter clareza do cenário que existe e tem que ter humildade de saber o que pode e o que não pode fazer”, afirmou Onyx hoje. “O que eu ouvi na escuta feita a dezenas de parlamentares é de que o cenário não é favorável para qualquer tipo de questão relativa à Previdência no cenário e no modelo que está lá, de emenda constitucional”.