Bolsonaristas divulgam boicote a empresas e falam em demitir petistas; o que diz a lei sobre a prática
Escolha de onde comprar é livre, mas ameaças e retaliações a trabalhadores por preferência política podem gerar indenizações e outras punições
Após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores do campo bolsonarista passaram a compartilhar nas redes sociais e em grupos de WhatsApp listas de empresas e profissionais classificados como “petistas”, acompanhadas de pedidos de boicote. As mensagens atingem de pequenos comerciantes a grandes marcas e circulam ao lado de publicações que incentivam empregadores a demitir funcionários que votaram no presidente. Há estabelecimentos que negam qualquer vínculo partidário e relatam ameaças após a divulgação das relações.
Os episódios já mobilizam o Ministério Público do Trabalho (MPT). No Paraná, o órgão recomendou, na terça-feira, 27, que o vereador de Curitiba e deputado federal eleito Guilherme Kilter (Novo) publique uma retratação após divulgar um vídeo que, na avaliação da instituição, incita empresários a dispensar eleitores de Lula (PT). A recomendação prevê uma nova publicação no mesmo formato e canal, esclarecendo que trabalhadores têm liberdade de escolha política e não podem sofrer retaliações por isso.
A discussão envolve duas situações com consequências jurídicas diferentes. De um lado, a decisão do consumidor de deixar de comprar em um estabelecimento. De outro, o uso da posição política para perseguir comerciantes ou retirar direitos de trabalhadores.
“Convém separar dois planos”, afirma Priscila Ferreira, advogada trabalhista, consultora jurídica e sócia do Ferreira & Garcia Sociedade de Advogados, mestra em Direito do Trabalho pela PUC-SP. “O boicote de consumo, em si, é exercício da liberdade de expressão”, diz. “Ninguém é obrigado a frequentar um restaurante ou contratar um profissional de quem discorda politicamente.”
A liberdade de escolher onde consumir não autoriza ameaças, ofensas ou a divulgação de acusações falsas. Condutas que violem direitos e causem prejuízos podem gerar obrigação de indenizar, inclusive por danos morais e à imagem, conforme os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Dependendo do conteúdo das mensagens e das circunstâncias, também pode haver responsabilização por crimes contra a honra ou ameaça.
“O problema começa quando o boicote deixa de ser uma escolha individual e vira campanha organizada de listas com nomes e endereços de comerciantes, com ameaças e acusações”, diz Priscila.
Quem produz ou compartilha conteúdo ofensivo ou ameaçador também pode ser responsabilizado. A apuração deve considerar a conduta de cada envolvido, os direitos violados e os danos causados.
No emprego, a liberdade de contratar e dispensar não autoriza punições por convicção política. A Constituição protege o exercício dessas convicções, e a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil, inclui expressamente a opinião política entre os motivos que não podem fundamentar discriminação no emprego. A Lei 9.029/1995, por sua vez, proíbe práticas discriminatórias tanto no acesso quanto na manutenção da relação de trabalho.
Para demonstrar uma dispensa motivada por preferência política, são relevantes mensagens de superiores, ameaças anteriores, depoimentos de testemunhas e as circunstâncias do desligamento. A proximidade entre uma manifestação política e a demissão pode integrar esse conjunto de provas, que será examinado pela Justiça.
Reconhecida a dispensa discriminatória, o trabalhador pode escolher entre voltar ao emprego, com ressarcimento integral das remunerações do período de afastamento, ou receber em dobro a remuneração correspondente a esse intervalo. Nas duas hipóteses, a lei também assegura o direito à reparação por dano moral.
As consequências podem ir além da ação individual. A Lei 9.029 prevê multa administrativa equivalente a dez vezes o maior salário pago pelo empregador, com aumento de 50% em caso de reincidência, e proibição de obter empréstimos ou financiamentos em instituições financeiras oficiais. Também pode haver ação civil pública e pedido de indenização por dano moral coletivo. A atuação do MPT pode alcançar terceiros que incentivem dispensas e perseguições, mesmo que não sejam os empregadores dos trabalhadores atingidos.
Até terça-feira, 27, o MPT havia recebido 2.364 denúncias de assédio eleitoral em todo o país. O balanço encerrado no domingo, 25, contabilizava 1.937 registros, um acréscimo de 427 denúncias após a votação. Os números abrangem diferentes formas de assédio relacionadas às eleições, e não apenas demissões efetivamente realizadas.
A proteção ao trabalhador tampouco depende de a demissão se concretizar. Ameaças e intimidações relacionadas ao voto podem caracterizar assédio eleitoral mesmo depois do encerramento da disputa.
A pressão para apagar publicações e o monitoramento de redes sociais usado como instrumento de perseguição também podem integrar a prova de uma conduta abusiva. Dependendo da gravidade e das circunstâncias, essas práticas podem fundamentar pedido de rescisão indireta, modalidade em que o empregado busca o reconhecimento judicial de uma falta grave do empregador para encerrar o contrato com os direitos de uma demissão sem justa causa, além de eventual indenização.
“Para o trabalhador, a orientação prática é preservar provas”, afirma Priscila. Entre os registros que devem ser guardados estão capturas de tela das publicações do empregador ou de superiores, mensagens de WhatsApp, e-mails e as datas dos episódios.
Quem sofreu ou presenciou episódios de intimidação pode apresentar denúncia ao MPT e solicitar sigilo de sua identidade. A denúncia ao órgão não substitui a reclamação trabalhista para buscar direitos individuais, como a anulação da dispensa e o pagamento de indenizações.
“O prazo para acionar a Justiça do Trabalho é de dois anos após o fim do contrato”, diz a advogada.