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Economia

Bolsas sobem com vitória democrata nos EUA, e mercado brasileiro aguarda Copom

Futuros avançam após a perda do controle do Congresso por Trump; no Brasil, investidores acompanham a decisão sobre a Selic em meio à piora das expectativas

Por Tássia Kastner 4 nov 2026, 08h14 | Atualizado em 4 nov 2026, 08h22
Gráfico de linha da NBC News sobre Latinos Voters Florida Senate, mostrando a porcentagem de votos para candidatos Democrata (azul) e Republicano (vermelho) de 2020 a 2026. Duas silhuetas escuras de pessoas, uma de perfil, passam em frente à tela iluminada.
Gráfico mostra mudança do voto latino nas eleições de meio de mandato de 2026 (Ronaldo Schemidt/AFP)
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Os futuros das bolsas americanas amanhecem no positivo, após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos mostrarem uma vitória dos democratas tanto para a Câmara quanto para o Senado. A virada põe fim ao controle que Donald Trump exercia sobre o Congresso e pode frear medidas controversas do presidente americano, para dizer o mínimo.

A celebração de investidores ocorre apesar de discussões menores sobre os eventuais ‘danos’ de uma oposição dos democratas aos interesses de Wall Street. Um dos símbolos desse fenômeno são os candidatos que fizeram campanha de oposição à construção de data centers, como o caso da governadora eleita no Texas. Ainda que inicialmente as ações da Nvidia tenham recuado, neste começo de manhã os papéis avançam.

O otimismo alcança também o hemisfério sul. O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, avança no pré-mercado, tentando mais uma vez pôr fim à sangria pós-eleições no Brasil. O dia da Faria Lima será marcado pela espera impaciente para a decisão do Copom sobre a Selic.

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A virada na disputa que garantiu o quarto mandato ao presidente Lula veio acompanhada de um faniquito do mercado financeiro, que prevê um apocalipse econômico e medidas extremamente heterodoxas na economia, como se o país sobre o comando do petista fosse uma novidade. Na terça, o Boletim Focus, que coleta semanalmente as apostas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos, mostrou a virada súbita de humor na primeira semana após o resultado eleitoral.

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Agora, com base nessas expectativas reajustadas no calor da frustração, cresce a pressão para que o Copom não corte a Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Mas, antes do fechamento do pregão, quando sai a decisão da Selic, há ainda os dados do emprego, pelo Caged, e indicadores de emprego nos Estados Unidos. 

Agenda do dia

7h: Zona do euro divulga prévia do CPI de outubro
10h15: EUA publicam relatório ADP de empregos no setor privado em outubro
10h30: EUA anunciam balança comercial de setembro
14h30: Caged de setembro
Após às 18h: Copom anuncia decisão de política monetária

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Balanços

Antes da abertura: McDonald’s
Após o fechamento: Axia Energia, GPA, C&A, Dexco, Vibra Energia, Prio, Smart Fit, Tenda e Totvs

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Abertura de mercado
Eleições nos Estados Unidos
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