Bolsas mundiais seguem em forte queda diante da pandemia de coronavírus

A pandemia de coronavírus segue influenciando as Bolsas de Valores ao redor do mundo nesta segunda-feira, 16. Na Ásia, o mercado fechou em forte queda, bem como na Austrália. Já na Europa, as Bolsas abriram novamente em baixa.

O índice Nikkei, em Tóquio, caiu 2,46%, a 17.002,04 pontos. O Topix, que engloba empresas com maior capitalização de mercado, ficou em 1.236,34 pontos, queda de 2,01%. Em Seul, o Kospi, principal índice da Coreia do Sul, caiu 3,19%.

Em Hong Kong, a bolsa despencou 4,03%, já em Xangai, a queda ficou em 3,4% no fechamento. A maior perda, no entanto, foi na Austrália, onde o tombo foi de 9,7%.

Longe de demonstrar recuperação com relação à última semana, o mercado europeu abriu em forte queda em um contexto de pânico pelas consequências do novo coronavírus e apesar das medidas adotadas pelos bancos centrais no domingo.

Por volta das 6h, em Paris, o índice CAC 40 perdia 9%. Londres (-7,6%) e Frankfurt (-7,8%) também operavam em forte queda. Madri recuava 8,7% e Milão perdia 7,6%.

O preço do petróleo Brent para maio também despencava. A queda era de 5,64%, para 31,86 dólares o barril.

(com AFP)