Bolsas globais começam semana do G20 sem direção única

Nova York começa a semana em busca de se recuperar do tombo da sexta-feira passada, enquanto o Ibovespa comemora o feriado que blindou a bolsa brasileira de perdas. Isso numa semana em que a agenda é fraca. Líderes globais estão no Brasil para a reunião do G20, que ocorre entre hoje e amanhã, e não há indicadores relevantes para serem divulgados nesta semana. O resultado é que não há uma tendência única para as bolsas globais.

O EWZ, fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York, recua tímidos 0,07% nesta manhã. De um lado, o minério de ferro começa a semana em alta de mais de 1%, o que pode ajudar as ações das mineradoras e puxar a bolsa brasileira. O petróleo também avança, mas opera perto dos US$ 70 por barril, distante das máximas recentes. Na prática, não se trata de uma subida a ser comemorada.

O adiamento do anúncio do pacote de corte de gastos tampouco ajuda a Faria Lima. A medida continua sem uma data para divulgação oficial, dado que o presidente Lula está no Rio para o G20. Na quarta-feira, a bolsa brasileira não abre em celebração ao Dia da Consciência Negra.

Nos Estados Unidos, o foco está no balanço da Nvidia, que será conhecido justamente na quarta, e nos novos dados de inflação, que mostraram uma estabilidade dos preços, em vez de uma continuação da queda para a meta de 2% ao ano, o que ajudou a por fim no rali pós-eleições americanas.

A ausência de notícias está explícita nos futuros americanos: o S&P 500 começa o dia estável, enquanto o Nasdaq avança e o Dow Jones recua. Na Europa, as principais bolsas recuam, com exceção do índice de Londres FTSE.

Agenda do dia

8h25: BC divulga Boletim Focus

10h: Otavio Damaso (BC) faz palestra em evento da XP

12h: Austan Goolsbee (Fed de Chicago) discursa em evento

12h35: Campos Neto (BC) palestra em evento da Consulting House, em SP

15h30: Christine Lagarde (BCE) discursa no Collège des Bernardins

