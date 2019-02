Bolsas europeias devolvem ganhos e fecham em queda, à exceção de Londres

As principais Bolsas europeias não foram capazes de sustentar as altas obtidas pela tarde e fecharam em leve queda nesta terça-feira, à exceção de Londres, em um mercado ansioso por notícias da Eurozona, sob ameaça de uma degradação de sua nota de solvência pelas agências de classificação financeira.

O CAC 40 da Bolsa de Paris perdeu 0,35%, fechando aos 3.078,72 pontos.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice Dax perdeu 0,19%, a 5.774,26 pontos.

O IBEX 35 da Bolsa de Madri retrocedeu 0,64%, aos 8.327,8 pontos, em um clima tenso, que afetou principalmente as ações dos bancos. A Espanha, no entanto, conseguiu captar 4,941 bilhões de euros em bônus do Tesouro a um juros menor que o de emissões semelhantes anteriores.

Na Bolsa de Milão, o FTSE Mib perdeu 0,30%, fechando aos 14.851 pontos.

Londres foi o único dos principais índices a fechar em alta. O Footsie-100 subiu 1,15% e fechou aos 5.490,15 pontos.