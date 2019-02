Bolsas europeias despencam com temores sobre dívida nos EUA

LONDRES (Reuters) – O principal índice das ações europeias recuou ao menor nível em quase sete semanas nesta segunda-feira, com o impasse político nos Estados Unidos sobre o déficit do país se somando à preocupação dos investidores sobre a dívida da zona do euro.

O índice FTSEurofirst 300 fechou em baixa de 3,11 por cento, para 921 pontos, menor nível desde 5 de outubro.

Ações de setores cíclicos como mineradoras estiveram entre os destaques negativos, com o medo de que a crise na zona do euro leve a uma recessão e diminua a demanda por metais. O índice STOXX Europe 600 Basic Resources Index fechou em baixa de 6 por cento.

“Existe uma ausência crônica de liderança política dos dois lados do Atlântico. Eles estão mostrando que não estão à altura das tarefas”, disse o diretor de estratégia de investimentos da Kames Capital, Bill Dinning, em Edimburgo.

A agência de classificação de risco Moody’s expressou nesta segunda temores de que o recente aumento dos juros da dívida francesa e a perspectiva mais fraca de crescimento poderiam ser negativos para a nota de crédito do país.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 2,62 por cento, a 5.222 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 3,35 por cento, para 5.606 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 3,41 por cento, para 2.894 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib encerrou em baixa de 4,74 por cento, a 14.509 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 3,48 por cento, para 8.021 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve perda de 2,08 por cento, para 5.328 pontos.

(Reportagem de Brian Gorman)