Bolsas de NY abrem em baixa à espera de banco central

As bolsas de Nova York abriram em queda, na expectativa com a divulgação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), às 15 horas (horário de Brasília), além de outros indicadores. Às 10h37 o índice Dow Jones caía 0,25%, o Nasdaq recuava 0,28% e o S&P 500 tinha queda de 0,36%. Às 12h41, no entanto, as três operavam no terreno positivo: 0,02%, 0,56% e 0,21%, respectivamente.

Os investidores aguardam a ata do Fed com desconfiança. Na última reunião, nenhuma ação foi anunciada. O mesmo ocorreu com o discurso do presidente do Fed, Ben Bernanke, na semana passada, sem medidas de estímulo monetário. O Fed informou apenas que a próxima reunião, de setembro, será de dois dias (20 e 21) ao invés de só um. Agora os holofotes estão sobre essa reunião, mas também na ata, cuja decisão teve três dissidentes, algo que deixou o mercado surpreso e talvez hoje seja possível entender melhor o porquê.

Há muita divisão atualmente dentro do banco central norte-americano. O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, defendeu hoje mais alívio monetário, uma vez que o mercado de trabalho se encontra em estado semelhante ao de recessão. “Creio que precisamos fazer mais”, disse em entrevista à rede de TV CNBC. Ele disse que foi a favor de uma ação mais forte do Fed já na reunião de 9 de agosto, quando o Fed deixou claro que irá manter sua política de juro zero até meados de 2013.

A Bovespa atuava em alta de 1,18% às 12h41.

