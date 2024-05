Bolsas começam semana de agenda fraca no terreno positivo

A segunda-feira começa com os mercados no azul ao redor do globo todo, ainda numa espécie de comemoração estendida dos indicadores econômicos da semana passada. A agenda dos próximos dias é relativamente calma.

Nos EUA, as bolsas americanas vão buscar novos recordes enquanto investidores esperam a divulgação de resultados da Nvidia e a ata da última reunião do Fed, dois dados que serão publicados na quarta-feira.

Na última sexta, o índice Dow Jones rompeu pela primeira vez a marca simbólica de 40 mil pontos, numa exibição de quão pujante é a euforia no mercado de ações americano. Sem indicadores relevantes, o dia de hoje será baseado nas declarações de dirigentes do Fed, que têm agenda lotada nesta segunda.

O fenômeno de alta se repete também na Europa, enquanto as bolsas asiáticas continuam celebrando a decisão chinesa de anunciar um pacote robusto de apoio ao setor imobiliário do país. O minério de ferro avançou mais uma vez nesta segunda.

Ainda no mundo das commodities, a morte do presidente do Irã em um acidente de helicóptero poderia ter repercussões sobre os preços do petróleo, dada a elevação da incerteza política na região. Todavia, investidores não parecem ter mudado suas apostas. O barril do tipo Brent recua nesta manhã.

O Brasil não fica de fora do dia positivo. Nesta manhã o EWZ vai avançando com o esforço das ações da Petrobras de voltar ao azul após o derretimento causado pela intervenção do governo na companhia.

Agenda do dia

9h45: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em evento

10h: Michael Barr (Fed) participa de painel

11h30: Philip Jefferson (Fed) discursa em conferência

16h30: Campos Neto tem reunião com presidentes de Itaú, Bradesco, BB, Caixa e Febraban

20h: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) modera discussão em painel