Bolsas asiáticas seguem em forte queda diante da pandemia de coronavírus

Contaminadas pela pandemia do novo coronavírus, o preço do petróleo e resquícios do que aconteceu na quinta-feira, 12, as Bolsas de Valores na Ásia seguem em forte queda nesta sexta-feira, 13.

No Japão, a Bolsa de Tóquio despencou 6,08%, com o índice Nikkei perdendo 1.128,58 pontos e o Topix, 66,18 pontos, o mesmo que 4,98%. As ações na bolsa japonesa ainda chegou a cair mais de 10% no começo do pregão, mas conseguiu se recuperar ao longo do dia.

Na China, as bolsas também abriram em queda nesta sexta. Nas primeiras operações, o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong caiu 7,36%. Na China continental, o índice composto da Bolsa de Xanghai recuava 3,73%, e o mercado de Shenzhen perdia 4,5%.

(com AFP)