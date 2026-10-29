ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Bolsa terá outro dia de queda? Veja os sinais antes da abertura

Mercado brasileiro chega à quinta-feira após três baixas seguidas, enquanto futuros de Nova York mostram divisão entre investidores

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 09h03
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
No Brasil, o ponto de partida é uma bolsa bastante pressionada. O Ibovespa caiu 2,68% na quarta-feira, aos 171.006,10 pontos, e acumulou perda de 16,6% na semana. (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Bolsa terá outro dia de queda? Veja os sinais antes da abertura Priorize VEJA no Google

O mercado brasileiro começa esta quinta-feira, 29, com sinais de cautela após três pregões consecutivos de queda do Ibovespa. A indicação de baixa nas negociações antecipadas de ações brasileiras no exterior e o recuo dos futuros de tecnologia nos Estados Unidos sugerem dificuldades para uma recuperação na abertura. O movimento, porém, ainda não permite antecipar uma quarta sessão de perdas. 

Uma das referências é o EWZ, fundo negociado em Nova York que reúne ações de empresas brasileiras. Às 7h01, no horário de Brasília, o ativo aparecia a 33,37 dólares no pré-mercado, queda de 0,74% em relação ao fechamento anterior, segundo levantamento do Nerd da Bolsa. Essas negociações ocorrem antes da abertura regular das bolsas americanas e têm menor volume, o que pode ampliar as oscilações. 

Na quarta-feira, 28, o EWZ encerrou o pregão regular a 33,62 dólares, com baixa de 1,98%. Embora seja usado como termômetro do interesse por ações brasileiras, o fundo tem carteira diferente da composição do Ibovespa e também reflete a variação do real diante do dólar. Seu desempenho, portanto, não se traduz automaticamente em uma queda de mesma intensidade na B3. 

Continua após a publicidade

O cenário externo também apresenta sinais divergentes. Às 7h57, os futuros do Nasdaq recuavam 0,93% e os do S&P 500 caíam 0,19%, enquanto os do Dow Jones avançavam 0,60%. No pré-mercado, as ações da Alphabet, dona do Google, perdiam cerca de 10% após a divulgação do balanço, pressionando o setor de tecnologia. 

Siga
Continua após a publicidade

No Brasil, o ponto de partida é uma bolsa bastante pressionada. O Ibovespa caiu 2,68% na quarta-feira, aos 171.006,10 pontos, e acumulou perda de 16,6% na semana. O dólar, por sua vez, encerrou a sessão com recuo de 0,19%, a 5,34 reais, embora ainda tenha alta de 6,95% no período. As preocupações com as contas públicas e o cenário político continuaram pesando sobre os negócios. 

Continua após a publicidade

A direção dos mercados ainda poderá mudar antes da abertura da bolsa brasileira. Às 9h30, estão previstos os dados do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, da inflação medida pelo PCE e dos pedidos de seguro-desemprego. Os resultados ajudarão os investidores a recalcular as expectativas para os juros americanos, com efeitos sobre o dólar e a procura por ativos de países emergentes.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).