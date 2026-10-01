Bolsa tem segundo melhor mês do ano em setembro, com alta de 5%; veja ações que mais subiram

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A Bolsa brasileira se recuperou em setembro, com o Ibovespa subindo 5,03%, impulsionado por expectativas políticas e queda dos juros futuros. Empresas sensíveis às condições monetárias se destacaram, com Magazine Luiza liderando os ganhos. O dólar ficou estável e o ouro teve perdas.

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Depois de um agosto negativo, a Bolsa brasileira voltou a avançar em setembro. O Ibovespa, principal índice de ações da B3, fechou o mês com alta de 5,03%, seu segundo melhor resultado mensal de 2026, superado apenas pelo desempenho de janeiro, quando subiu 12,6%. O movimento também colocou o indicador entre os destaques positivos do mercado nos acumulados do ano e dos últimos 12 meses.

O cenário foi particularmente favorável às empresas mais expostas às oscilações dos juros. A expectativa de uma possível alternância de poder no governo federal contribuiu para o ânimo dos investidores, enquanto o recuo das taxas negociadas no mercado futuro abriu espaço para a recuperação de papéis que haviam sofrido com a trajetória de alta desses indicadores em períodos anteriores.

Os juros futuros incorporam as expectativas dos agentes financeiros sobre variáveis como inflação, câmbio e situação fiscal. Em setembro, a redução dessas taxas beneficiou segmentos mais sensíveis às condições monetárias, que concentraram algumas das maiores valorizações da Bolsa.

Com o resultado, o Ibovespa chegou a quatro meses de valorização e cinco de queda em 2026. Além de setembro, o índice teve desempenho positivo em janeiro, fevereiro e julho. Nos outros cinco meses, encerrou em território negativo, sendo maio o período de maior retração, com baixa de 7,2%.

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Mesmo com as oscilações ao longo do calendário, o saldo permanece positivo. Desde janeiro, o índice acumula ganho de 15,65%. Considerando os últimos 12 meses, a valorização alcança 27,42%.

A maior valorização entre os papéis do Ibovespa em setembro ficou com o Magazine Luiza (MGLU3), cujas ações avançaram 55,09%. Além do ambiente mais favorável ao varejo, a companhia contou com acontecimentos próprios que ajudaram a impulsionar seus papéis.

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A recuperação judicial da Casas Bahia (BHIA3) abriu espaço para que a concorrente ampliasse sua participação no mercado. Outro movimento relevante foi o acordo com o Mercado Livre (MELI34), que possibilita a comercialização direta de produtos do Magazine Luiza na plataforma de comércio eletrônico.

A Vamos (VAMO3), empresa de transporte controlada pela Simpar, ocupou a segunda posição do ranking, com alta de 43,81%. Já as ações do Assaí (ASAI3) subiram 29,50%, enquanto os papéis da Yduqs (YDUQ3) avançaram 27,61%. A C&A (CEAB3) registrou valorização de 20,55%, encerrando a lista das cinco maiores valorizações do mês.

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Diferentemente da Bolsa, o mercado cambial teve pouca variação no fechamento de setembro. O dólar encerrou o período cotado a 5,18 reais, com recuo de apenas 0,01%. Durante o mês, porém, a moeda americana percorreu uma faixa entre 5,08 e 5,22 reais.

A moeda americana acumula desvalorização de 5,84% em 2026 até setembro. No intervalo de 12 meses, a queda chega a 2,59%.

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Entre os demais ativos, o ouro apresentou perdas tanto no mês quanto no acumulado do ano. O metal precioso caiu 6,52% em setembro e registra baixa de 4,49% desde janeiro. Na comparação com os últimos 12 meses, entretanto, ainda apresenta valorização de 8,16%.