Bolsa sobe puxada por Petrobras e definição de vice de Alckmin

O Ibovespa, o principal índice de ações da b3, a bolsa brasileira, avança mais de 2% sexta-feira, operando acima dos 80 mil pontos. Esse desempenho é guiado pela disparada das ações da Petrobras após divulgação do lucro trimestral de mais de 10 bilhões de reais, com investidores também repercutindo positivamente os últimos desdobramentos do panorama eleitoral.Às 15h24, o Ibovespa subia 2,12 por cento, a 81.322 pontos. As ações da Petrobras tinham uma alta de 4,36%.

O pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, confirmou em entrevista na quinta-feira a escolha da senadora Ana Amélia (PP-RS) como candidata à vice-presidente em sua chapa, com agentes financeiros avaliando que a medida fortalece o tucano, enquanto enfraquece outros candidatos.

O sócio da gestora Galt Capital, Igor Lima, afirmou que a decisão reforça o discurso de Alckmin de que vai se aliar ao melhor de cada partido ao mesmo tempo em que ganha uma vice forte pelo voto feminino e no Sul, região onde historicamente o PSDB pode ter mais força do que atualmente.

Além disso, ele também cita que o movimento mostra capacidade de planejamento e execução do tucano, exatamente o oposto dos outros candidatos, que têm sofrido com alianças fracassadas e tido dificuldade para atrair vices.

Também no radar estava pesquisa da XP Investimentos, que manteve o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, à frente nas intenções de votos para a Presidência em cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Alckmin manteve o desempenho do levantamento anterior.

Dólar

O dólar operava em queda e já tocou nos 3,70 reais na mínima da sessão, depois que a criação de vagas no mercado de trabalho norte-americano desapontou em julho, dando força ao gradualismo no aumento de juros nos Estados Unidos, além do maior otimismo com o cenário político doméstico.

Às 12h01, o dólar recuava 1,17%, a 3,7125 reais na venda, depois de tocar a mínima de 3,7052 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 1%.