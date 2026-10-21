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Economia

Bolsa sobe, mas mercado já paga caro para se proteger de surpresa eleitoral

Volatilidade esperada no Brasil disparou 41% em onze dias

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 11h00
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Bolsa de valores B3 (Carolina Ferraz/VEJA)
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A Bolsa brasileira continua próxima de suas máximas históricas, mas o mercado de opções revela uma preocupação crescente com as oscilações que podem acompanhar o segundo turno presidencial. O VIX Brasil, índice que mede a volatilidade esperada para o Ibovespa nos próximos trinta dias, disparou 41,1% entre 9 e 20 de outubro. No mesmo período, o principal índice de ações da bolsa brasileira recuou apenas 0,4%.

O movimento chama atenção porque a volatilidade implícita é um dos componentes utilizados na formação dos preços das opções, instrumentos empregados por investidores para proteger suas carteiras. Quanto maior a expectativa de oscilações, maior tende a ser o custo dessa proteção, mantidas as demais condições.

O VIX Brasil passou de 27,83 pontos, em 9 de outubro, para 39,26 pontos na terça-feira, 20. Para avaliar quanto desse movimento poderia estar associado ao ambiente internacional, o Radar comparou a trajetória com a do VIX americano, calculado a partir de opções sobre o S&P 500. Nos mesmos onze dias, o indicador dos Estados Unidos avançou de 14,84 para 17,31 pontos, uma alta de 16,6%. A elevação proporcional do índice brasileiro foi quase duas vezes e meia maior.

O resultado sugere que a percepção de risco no mercado acionário brasileiro aumentou de maneira particularmente intensa, embora não seja possível atribuir toda a diferença exclusivamente às eleições.

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A divergência se mantém nesta quarta-feira, 21. Por volta das 10h10, o Ibovespa subia 0,42%, aos 209.169 pontos, enquanto o dólar era negociado na região de R$ 5,02. Os juros futuros também iniciaram o pregão em queda, com o contrato para janeiro de 2035 recuando cerca de nove pontos-base.

O comportamento dos investidores ocorre num momento em que três pesquisas divulgadas nesta quarta-feira mostram empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na Meio/Ideia, os candidatos aparecem com 51,1% e 48,9% dos votos válidos, respectivamente. A Quaest registra 45% a 44% nas intenções totais, enquanto a Palver aponta 50% a 48%.

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Os números ajudam a explicar por que a volatilidade se tornou uma variável importante para os investidores às vésperas da votação. A alta das ações pode continuar sendo acompanhada por uma demanda elevada por instrumentos de proteção, sobretudo diante da possibilidade de ajustes bruscos nos preços após a divulgação do resultado.

A diferença entre o desempenho praticamente estável do Ibovespa e a disparada do seu índice de volatilidade indica que, independentemente da direção das apostas, o mercado se prepara para oscilações maiores. A Bolsa ainda encontra compradores, mas a tranquilidade ficou mais cara.

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