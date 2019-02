O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em alta de 0,98% nesta sexta-feira, 22. O pregão se encerrou aos 97.885,60 pontos, o valor mais alto da semana. O dólar teve queda de 0,54%, fechando o valor de venda aos 3,74 reais, mas com valorização de 1,01% na semana.

A semana no mercado foi marcada pela entrega do texto da reforma da Previdência ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, na quarta-feira, 20. A proposta gerou especulações e volatilidade na bolsa de valores paulista.

Nesta sexta-feira, as expectativas subiram novamente com a possibilidade de aprovação do texto no primeiro semestre. O Ministro da Economia, Paulo Guedes acredita que o texto seja aprovado até junho. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o governo ainda não tem os votos necessários para aprovar o texto, mas que há um sentimento favorável na Casa.

As notícias fizeram o Ibovespa chegar a seu valor mais alto da semana, na qual acumulou ganho de 0,37%, segunda valorização semanal seguida.

O diretor da Mirae Asset, Pablo Spyer, acrescenta que os resultados de lucros do 4° trimestre de 2018 do Magazine Luisa, fez o valor das ações da empresa disparar a 10,43%, puxando assim o Ibovespa. Outras empresas foram destaques positivos no pregão, entre elas a Natura, que subiu 5,93%, a B3, com alta de 2,60%, e a Localiza com 1,97%.