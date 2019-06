Bolsa sobe 1,7% e renova máxima histórica nesta sexta-feira

A bolsa de valores brasileira renovou sua máxima histórica nesta sexta-feira, 21, refletindo a generalizada expectativa de cortes de juros no Brasil e no exterior nos próximos meses. O Ibovespa, principal índice da bolsa, subiu 1,7%, e fechou aos 102.012,64 pontos. Na semana, acumulou ganho de 4,05%. O giro financeiro, mesmo na sessão espremida entre um feriado e o final de semana, somou 18,7 bilhões de reais.

O movimento na bolsa brasileira refletiu sobretudo um realinhamento de preços após, na véspera, o índice S&P 500, da Bolsa de Nova York, ter tido nova máxima recorde, com impulso das expectativas de que o Federal Reserve (Banco Central americano) reduzirá as taxas de juros dos Estados Unidos, para compensar possíveis efeitos negativos da guerra comercial com a China.

Na quarta-feira, 19, os comitês de política monetária dos Estados Unidos (Fomc) e do Brasil (Copom) mantiveram as taxas básicas de juros, mas os comunicados que se seguiram foram percebidos pelo mercado como abertura de caminho para cortes de taxas mais adiante, o que animou os investidores. No começo da semana, investidores já vinham mais otimistas com as chances de autoridades monetárias da Europa e do Japão também iniciarem um ciclo de flexibilização monetária.

O dólar comercial fechou esta sexta-feira com queda de 0,7%, aos 3,824 reais para a venda. Foi a terceira baixa seguida da moeda americana, e o menor valor desde 21 de março, quando foi negociada em média aos 3,80 reais. Na semana, acumulou retração de 1,93%.

(com Reuters)