Bolsa sobe 0,5% com expectativa por agenda da semana

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, fechou nesta segunda-feira, 22, em alta de 0,48%, aos 103.949 pontos, com expectativa pelos balanços trimestrais das empresas, que começam a ser divulgados nesta semana. Além disso, também existe expectativa com relação à política monetária dos Estados Unidos. O dólar teve leve queda de 0,2%, cotado aos 3,74 reais na venda.

O dia foi de expectativa pela divulgação dos balanços das empresas, já que as companhias listadas no Ibovespa são obrigadas a soltar seus relatórios trimestrais em um período pré-definido. No caso do segundo trimestre, esse intervalo começa nesta segunda-feira e a vai até o dia 15 de agosto.

As ações ordinárias da Vale fecharam em queda de 0,51%, sendo o terceiro papel mais negociado no índice durante a sessão. A mineradora informou redução 33,8% na produção de minério de ferro no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado e de 12,1% em relação ao trimestre anterior. A retração é apontada como consequência de paralisação de minas após o desastre de Brumadinho (MG), em janeiro deste ano. A ruptura da barragem na cidade mineira deixou 248 mortos. Há 22 pessoas ainda desaparecidas.

No cenário externo, continua a expectativa pela redução da taxa de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). A reunião ocorre na semana que vem, nos dias 30 e 31 de julho, e um corte é aguardado pelos investidores. Atualmente a taxa está no intervalo entre 2,25% e 2,50%.

(Com Reuters)