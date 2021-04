Bolsa segue exterior e cai com aumento de imposto para milionários nos EUA

Nesta quinta-feira, 22, dia do esperado discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima, o dia foi de volatilidade no Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira. Mas a aversão ao risco pesou mais e a bolsa fechou em queda de 0,58%, a 119.371 pontos. O real, porém, teve a maior valorização frente à moeda americana dentre as de países emergentes. Estas, por sua vez, tiveram desempenho negativo nos últimos dois dias, enquanto o real ganhou força 2,21% e encerrou a quinta-feira a 5,4468 reais.

Com o Ibovespa muito ligado ao mercado americano, um anúncio feito por lá pesou aqui. Nesta tarde, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai praticamente duplicar os tributos pagos pelos investidores que têm rendimentos superiores a 1 milhão de dólares por ano, de 20% para 39,6%. A proposta será divulgada na próxima semana e ainda precisa ser aprovada pelo Congresso americano, mas já assusta os investidores. O S&P 500 caiu 0,92% e o Dow Jones, 0,94%, mesma queda da Nasdaq

O anúncio ajudou a reverter a tendência do dia, marcado pela fala de Bolsonaro na Cúpula do Clima. Pela manhã, o Ibovespa ganhava fôlego após a bolsa ficar fechada no feriado de Tiradentes. Em correção, o índice subiu na abertura do mercado, acompanhando a forte alta do S&P 500 ocorrida ontem nas bolsas americanas. Logo após o discurso do presidente Bolsonaro, no entanto, ele despencou quase 1 mil pontos, mas logo recuperou as perdas. “O mercado gostou da mudança de tom do presidente em relação ao seu último discurso sobre o tema. Mas a promessa de reduzir o desmatamento ilegal até 2030 tem de ser cumprida para convencer”, diz Thomás Gibertoni, analista da Portofino Investimentos.

RISCO FISCAL

Ainda que o Orçamento federal para 2021 não tenha conseguido o fôlego nas contas públicas na medida desejada pelo mercado, a sua aprovação arrefeceu um pouco o risco fiscal do país e tirou a pressão sobre o preço do real em relação ao dólar. Os juros DI para títulos com vencimento em 2025 encerraram com 3,26% de queda. Ainda em 7,72%, porém, eles permanecem em patamares muito altos. O mesmo vale para o real, que continua fortemente desvalorizado em relação ao dólar.

Nos Estados Unidos, os juros dos títulos do Tesouro americano de 10 anos fecharam em forte queda, de 1,43%, para 1,54% de rendimento.”Essa estabilização dos juros futuros americanos vem acontecendo há algumas semanas, tirando o fôlego da moeda americana”, diz Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos. “É um sinal de que a preocupação com a inflação arrefeceu, mas continua no radar”, diz ele.