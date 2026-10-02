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Economia

Bolsa repete forte desempenho observado às vésperas das eleições de 2022; relembre

Ibovespa subiu nas sessões anteriores aos primeiros turnos de 2026 e 2022; há quatro anos, o mercado reagiu a sinalizações sobre um possível governo Lula

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 18h13 | Atualizado em 2 out 2026, 18h14
Painel da B3: o otimismo dos gestores com a alta da bolsa dependerá do rumo das eleições
Painel da B3 (Nelson Almeida/AFP)
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Bolsa repete forte desempenho observado às vésperas das eleições de 2022; relembre Priorize VEJA no Google

O Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, encerrou o último pregão antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 em forte alta, repetindo um movimento observado quatro anos antes, às vésperas da votação que levou Luiz Inácio Lula da Silva de volta à Presidência da República. Nesta sexta-feira, 2, o principal índice da bolsa brasileira avançou 2,46%, aos 191.797 pontos, seu maior patamar desde 22 de abril.

O desempenho foi um pouco mais expressivo do que o registrado no último pregão antes das eleições de 2022. Na ocasião, em 30 de setembro daquele ano, o indicador subiu 2,20%, encerrando a sessão aos 110.037 pontos. Naquele momento, os investidores reagiram positivamente a notícias de que Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, poderia integrar um eventual governo Lula.

A possibilidade de Meirelles assumir o Ministério da Fazenda ganhou força após relatos de integrantes da campanha petista indicando que sua nomeação estaria encaminhada. O economista, que também foi responsável pela implementação do teto de gastos durante o governo Michel Temer, tinha boa receptividade entre agentes do mercado financeiro. A expectativa ajudou a reduzir parte das preocupações relacionadas a uma eventual vitória de Lula, então líder nas pesquisas eleitorais e com possibilidade de vencer ainda no primeiro turno.

A sinalização, entretanto, não se confirmou. Após a eleição, o nome escolhido para comandar o Ministério da Fazenda foi Fernando Haddad.

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O que explica a alta desta sexta-feira (02/10/26)

Diferentemente do movimento observado em 2022, quando o componente político e doméstico teve papel predominante na valorização da bolsa, a alta desta sexta-feira foi impulsionada também pelo cenário internacional. Dados mais fracos do mercado de trabalho americano reforçaram as expectativas de uma política monetária menos restritiva nos Estados Unidos, favorecendo o desempenho de ativos de mercados emergentes.

A economia americana criou 29 mil vagas em setembro, número bastante inferior aos 90 mil postos de trabalho projetados por economistas. A taxa de desemprego ficou em 4,2%, acima da estimativa de 4,1%. Após a divulgação dos indicadores, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano recuaram, movimento que tende a aumentar a atratividade relativa de investimentos em países emergentes.

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No mercado doméstico, a valorização das ações foi disseminada entre as principais companhias listadas. Os papéis da Petrobras avançaram 2,77%, enquanto Banco do Brasil e Bradesco registraram altas de 3% e 3,5%, respectivamente. A Vale também terminou a sessão no campo positivo, com valorização de 2,18%.

O resultado, contudo, veio após um pregão de oscilações. Durante a manhã, o Ibovespa chegou a subir 1,4%, mas perdeu força ao longo do dia e recuou até os 186.144 pontos. A proximidade do primeiro turno, marcado para domingo, 4, contribuiu para a cautela dos investidores. Na reta final, porém, o índice recuperou terreno e voltou a superar os 190 mil pontos.

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Outro possível fator de sustentação foi o encerramento de posições vendidas, estratégia utilizada por investidores que apostam na desvalorização de determinados ativos. Quando decidem fechar essas operações, eles precisam recomprar os papéis, o que pode ampliar a pressão compradora em momentos de recuperação do mercado.

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