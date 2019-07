Bolsa renova recorde e sobe 0,4% com confiança na votação da reforma

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, renovou seu recorde nesta segunda-feira, 8, com alta de 0,42%, aos 104.530 pontos, em pregão marcado por expectativas com a votação da reforma Previdência no plenário da Câmara dos Deputados e otimismo com o futuro da Petrobras. Seguindo o mesmo movimento, o dólar fechou em queda de 0,31%, cotados aos 3,81 reais na venda.

Na proposta de reforma da Previdência, principal preocupação para os investidores, o clima segue de otimismo. No final de semana o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez diversas reuniões para negociar acordos em prol da aprovação do texto no plenário da Casa. A votação deve começar na terça ou quarta-feira. A proposta precisa ser aprovada em dois turnos, por 2/3 dos deputados, para seguir ao Senado.

O objetivo do governo é aprovar a reforma até o dia 18 de julho, quando começa o recesso parlamentar. Na semana que vem, no entanto, a tendência é que o Congresso já esteja mais esvaziado. “Os investidores estão apostando forte na votação em plenário antes do recesso”, afirma Rafael Passos, analista chefe da corretora Guide Investimentos.

Uma reunião final com líderes parlamentares estava marcada para ocorrer nesta segunda-feira à tarde. No entanto, Maia cancelou o encontro, remarcando-o para terça às 9h. Da reunião, devem sair um calendário mais definido de votação no plenário e uma visão mais clara das dificuldades que o governo enfrentará para aprovar o texto no prazo desejado.

Além da Previdência, a Petrobras também influenciou os investidores em dia com volume baixo nos mercados por causa do feriado. A ação preferencial (que da prioridade na distribuição de dividendos) da empresa foi a mais negociada do dia. O otimismo aumentou nesta quarta-feira com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) anunciando, no final do pregão, acordo com a petroleira para a venda de ativos nos setores de distribuição e transporte. Em troca, a autarquia deve suspender investigações de anticompetitividade contra a empresa. “Os investidores vêm esse acordo como extremamente positivo, porque mostra que a empresa está otimizando portfólio”, analisa Passos.

No cenário externo, segue a atenção dos investidores para um possível corte de juros na reunião do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), que ocorre no final do mês. As indicações por parte dos membros do colegiado, no entanto, tendem a aparecer antes do encontro. Na expectativa dos mercados, o órgão deve fazer um corte de 0,25% na reunião marcada para os dia 30 e 31 de julho, frente a desaceleração da economia estadunidense.