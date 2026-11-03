Bolsa passa a fechar mais tarde nesta terça; veja os novos horários

A B3, a bolsa de valores brasileira, passa a encerrar o pregão de ações às 18h a partir desta terça-feira, 3. A abertura permanece às 10h. O ajuste acompanha o fim do horário de verão nos Estados Unidos, ocorrido no domingo 1º, para manter o alinhamento das operações da B3 com os principais mercados internacionais. Todos os horários seguem o fuso de Brasília.

A negociação regular das ações vai até as 17h55. Na sequência, começa o leilão de fechamento, também chamado de call, com término previsto para as 18h. Nessa etapa, as ofertas de compra e venda são reunidas para a formação do preço de encerramento dos papéis.

As mudanças também abrangem opções, recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, conhecidos como BDRs, e fundos com cotas negociadas em bolsa, os ETFs. Cada produto tem uma grade específica de funcionamento.

Quais são os novos horários das ações?

O mercado de ações passa a funcionar com a seguinte programação.

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Pré-abertura das 9h45 às 10h. Período de registro de ofertas para a formação dos preços de abertura.

Negociação regular das 10h às 17h55. Etapa em que ocorrem as compras e vendas durante o pregão.

Leilão de fechamento das 17h55 às 18h. Fase destinada à formação dos preços de encerramento.

Não haverá sessão regular de after-market, período adicional de negociação após o fechamento, para as ações. A exceção ocorre nas datas de vencimento de opções sobre ações e outros ativos especificados pela B3, quando a sessão está prevista das 19h25 às 19h40.

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O que muda para outros investimentos?

Os horários de encerramento variam conforme o produto. Os BDRs não patrocinados terão negociação regular até as 17h55 e leilão de fechamento até as 18h05. Nos BDRs patrocinados, o leilão termina às 18h. Esses recibos permitem investir em ativos estrangeiros por meio da bolsa brasileira.

Os ETFs de renda variável terão negociação das 10h05 às 17h55, seguida de leilão até as 18h15. Já o mercado de opções, contratos que dão o direito de comprar ou vender um ativo por condições previamente definidas, terá negociação regular das 10h às 17h55 e leilão de fechamento até as 18h15, com regras específicas nas datas de vencimento.

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Para os derivativos, os ajustes dependem de cada contrato. A B3 publicou as grades completas no Ofício Circular 050/2026-VNC. Os contratos não especificados no documento permanecem com os horários anteriores.

Por que a B3 altera o horário?

O fim do horário de verão americano muda a diferença de fuso entre o Brasil e os Estados Unidos. A adaptação da grade brasileira busca preservar a sincronia das operações com os mercados externos. Na Alemanha e na Inglaterra, a mudança de horário ocorreu em 25 de outubro, e os ajustes nos contratos ligados a esses mercados entraram em vigor no dia seguinte.

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A nova programação começa na retomada das operações após o feriado de Finados. Na segunda-feira (2), não houve negociação de ações e outros ativos na B3.