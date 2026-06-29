Bolsa opera estável com investidores de olho nas eleições brasileiras e no Oriente Médio

O índice Ibovespa, principal indicador do mercado de ações, ronda a estabilidade por volta das 11h30 desta segunda-feira, 29, com variação de apenas 0,02%, aos 173.333 pontos. No cenário doméstico, os investidores avaliam as perspectivas eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro. O aumento da tensão no Oriente Médio durante o final de semana e os próximos movimentos dos Estados Unidos e do Irã também estão no radar do mercado financeiro.

A bolsa de valores opera normalmente apesar do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, marcado para às 14h, mas o pregão desta segunda-feira deve ter liquidez reduzida, com volume financeiro projetado em 10,3 bilhões de reais.

Uma pesquisa BTG/Nexus divulgada na manhã desta segunda-feira mostrou um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, o petista teria 47% dos votos contra 44% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A diferença está, portanto, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa sugere que a disputa ficou um pouco mais acirrada, uma vez que Lula caiu em dois pontos e Flávio subiu em 1 ponto desde a sondagem anterior, de meados de junho.

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No plano internacional, o mercado olha com atenção o desenrolar dos acontecimentos no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã concordaram em suspender trocas de ataques, anunciou uma fonte do governo americano nesta segunda-feira, 29, e planejam reiniciar as negociações. Nos últimos dias, as duas partes trocaram acusações sobre violações do cessar-fogo, uma escalada das hostilidades que colocou em risco o memorando de entendimento assinado há cerca de dez dias.

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As ações da Petrobras (PERT4) sobem 0,16% por volta das 11h30, cotadas a 38,12 reais. Já os papéis da Vale, segunda empresa mais relevante do Ibovespa, registram queda de 0,73%, com preço em 77,58 reais. O dólar iniciou o dia cotado a 5,17 reais e apresenta alta de 0,52%, para 5,20 reais.