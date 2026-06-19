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Economia

Bolsa Família tem pagamento unificado em 207 cidades em junho

Governo deve liberar R$ 778,12 milhões para atender 1,16 milhão de lares brasileiros

Por Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 09h20
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O objetivo do pagamento unificado é amenizar os impactos causados pelos eventos climáticos (./Divulgação)
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Bolsa Família tem pagamento unificado em 207 cidades em junho Priorize VEJA no Google

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome unificou o pagamento do Bolsa Família em 207 municípios de oito estados brasileiros em junho, mostra nota enviada à imprensa nesta quinta-feira, 18.

Os recursos chegam a mais de 778,12 milhões de reais para atender 1,16 milhão de lares brasileiros. O objetivo do pagamento unificado é amenizar os impactos causados pelos eventos climáticos extremos e outras situações emergenciais e assegurar apoio imediato às famílias.

Na Região Nordeste do país, quatro estados recebem o pagamento unificado do Bolsa Família em junho. São 124 municípios do Rio Grande do Norte em situação de vulnerabilidade. O estado recebeu 175,6 milhões de reais em recursos do governo federal para ajudar mais de 265,2 mil famílias.

Já na Paraíba, mais de 203,4 mil lares recebem o pagamento unificado. As famílias estão distribuídas em 31 municípios do estado, com recursos que ultrapassam 136,9 milhões de reais.

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O Ministério também destinou 367,8 milhões de reais para unificar o pagamento do Bolsa Família no estado de Pernambuco. Mais de 554 mil lares de 27 cidades recebem o benefício no primeiro dia de pagamento.

Na região Sul, dez municípios do Paraná recebem 7,3 milhões de reais para o pagamento unificado de 11,12 mil famílias. No Sudeste brasileiro, 23.294 famílias que vivem em Mesquita, no Rio de Janeiro, recebem o Bolsa Família no primeiro dia de pagamento, com repasse de 15,4 milhões de reais.

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Além dos casos envolvendo questões climáticas, há uma atenção especial na Região Norte, com populações em vulnerabilidade ampliada nos estados do Amazonas e de Roraima, no território Yanomami.

No estado do Amazonas, os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira recebem o repasse de R$ 11,6 milhões em benefício de 14,4 mil famílias. Ainda no Norte, seis municípios de Roraima recebem o pagamento unificado em junho: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí. São 50,3 mil famílias beneficiadas no estado, com o valor total de R$ 35,8 milhões em recursos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

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