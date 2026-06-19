Bolsa Família tem pagamento unificado em 207 cidades em junho
Governo deve liberar R$ 778,12 milhões para atender 1,16 milhão de lares brasileiros
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome unificou o pagamento do Bolsa Família em 207 municípios de oito estados brasileiros em junho, mostra nota enviada à imprensa nesta quinta-feira, 18.
Os recursos chegam a mais de 778,12 milhões de reais para atender 1,16 milhão de lares brasileiros. O objetivo do pagamento unificado é amenizar os impactos causados pelos eventos climáticos extremos e outras situações emergenciais e assegurar apoio imediato às famílias.
Na Região Nordeste do país, quatro estados recebem o pagamento unificado do Bolsa Família em junho. São 124 municípios do Rio Grande do Norte em situação de vulnerabilidade. O estado recebeu 175,6 milhões de reais em recursos do governo federal para ajudar mais de 265,2 mil famílias.
Já na Paraíba, mais de 203,4 mil lares recebem o pagamento unificado. As famílias estão distribuídas em 31 municípios do estado, com recursos que ultrapassam 136,9 milhões de reais.
O Ministério também destinou 367,8 milhões de reais para unificar o pagamento do Bolsa Família no estado de Pernambuco. Mais de 554 mil lares de 27 cidades recebem o benefício no primeiro dia de pagamento.
Na região Sul, dez municípios do Paraná recebem 7,3 milhões de reais para o pagamento unificado de 11,12 mil famílias. No Sudeste brasileiro, 23.294 famílias que vivem em Mesquita, no Rio de Janeiro, recebem o Bolsa Família no primeiro dia de pagamento, com repasse de 15,4 milhões de reais.
Além dos casos envolvendo questões climáticas, há uma atenção especial na Região Norte, com populações em vulnerabilidade ampliada nos estados do Amazonas e de Roraima, no território Yanomami.
No estado do Amazonas, os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira recebem o repasse de R$ 11,6 milhões em benefício de 14,4 mil famílias. Ainda no Norte, seis municípios de Roraima recebem o pagamento unificado em junho: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí. São 50,3 mil famílias beneficiadas no estado, com o valor total de R$ 35,8 milhões em recursos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.