Bolsa Família pode ter reajuste superior a 5%, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, afirmou na quinta-feira, 15, que o Bolsa Família não reduziu a pobreza nem a desigualdade no país. Terra disse que o governo está estudando um reajuste acima da inflação, que pode até ser “um pouco mais” de 5% para compensar o aumento do preço do gás de cozinha. Em 2017, a inflação oficial fechou em 2,95%. Segundo ele, o aumento deve vigorar a partir do final de abril ou em maio.

“A existência dos programas de transferência de renda não foi suficiente para reduzir a pobreza, só a pobreza extrema, mas não reduziu o número de pobres. A pobreza no Brasil continua intacta. Não reduziu a desigualdade no Brasil nesses 14 anos de Bolsa Família”, afirmou.

No mês passado, o presidente Michel Temer pediu a Terra e ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estudos que permitam redução no preço do gás de cozinha para beneficiar famílias de baixa renda. De acordo com dados do IBGE, o gás de botijão pesa 1,32% no orçamento das famílias, no acompanhamento do índice oficial de inflação (IPCA), que considera família com renda de até 40 salários mínimos e abrange dez regiões metropolitanas do Ppaís. O peso do gás encanado no orçamento familiar é bem menor: 0,07%.

De 2003 a agosto de 2015, o preço por botijão cobrado pela Petrobras das distribuidoras ficou congelado em cerca de 11,50 reais. Até 2016, permaneceu num patamar de 13 reais. O preço cobrado do consumidor final, porém, era bem mais alto. O histórico dos reajustes mostra que, entre 2003 e 2016, o preço final do gás cobrado pelas revendedoras acumulou reajuste médio de 89%, saltando de 29,35 reais para 55,60 reais o botijão. Nesse mesmo período, o aumento realizado pela estatal foi de apenas 16,4%. Atualmente, em Brasília, o preço do botijão de gás está entre 85 reais e 95 reais.

O ministro lembrou que quando o presidente Temer chegou ao governo houve um reajuste de 12,5% no benefício “depois de dois anos sem reajuste” e afirmou que com a queda da inflação o poder de compra aumentou e agora é preciso “completar esse processo com novo reajuste”.

Ele participou junto com o presidente Michel Temer de um evento sobre microcrédito para beneficiários de programas sociais.

Microcrédito

Em seis meses, a população de baixa renda pegou quase 2 bilhões em microcrédito para financiar pequenos negócios, anunciou na quinta o ministro. Esse é o primeiro levantamento do Plano Progredir, um pacote de medidas do governo federal para buscar a autonomia de famílias de baixa renda, principalmente os beneficiários do Bolsa Família e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo.

Além de financiamento, o programa reúne também ações para ajudar na qualificação profissional e no acesso ao mercado de trabalho.