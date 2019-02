BOLSA EUROPA-Papéis de bancos lideram recuperação nos mercados

(Texto atualizado com informações após o fechamento)

LONDRES, 7 Mai (Reuters) -As blue chips da zona do euro apresentaram pequeno volume de negociações nesta segunda-feira, com os bancos liderando uma recuperação técnica, fortalecidos por sinais de que a Espanha estaria abrindo as portas para a utilização de fundos públicos na ajuda às instituições financeiras com problemas.

O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou em alta de 0,73 por cento, aos 1.034 pontos.

O Euro STOXX 50 index, por sua vez, encerrou ganhando ainda mais terreno positivo, em 1,55 por cento, para 2.283 pontos, tendo negociado cerca de 90 por cento da média de 90 dias com os mercados britânico e irlandês fechados devido a feriado.

O índice se recuperou de uma reação inicial aos resultados das eleições na França e na Grécia, e que o empurraram para mínimas em quatro meses e meio, deixando o indicador no que os operadores disseram ser um território sobrevendido no índice de sete dias, antes da recuperação gradual.

Bancos espanhóis estavam entre os donos dos maiores ganhos nesta segunda-feira, com o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, afirmando que dinheiro público poderia ser usado como um último recurso para ajudar o setor bancário do país.

Em FRANKFURT, o índice DAX ganhou 0,12 por cento, para 6.569 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve alta de 1,65 por cento, a 3.214 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib avançou 2,56 por cento, para 14.275 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 teve alta de 2,72 por cento, a 7.063 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 ganhou 0,95 por cento, para 5.215 pontos.

(Reportagem de Francesco Canepa)

