BOLSA EUROPA-Índice tem 2a queda seguida puxado por UniCredit

LONDRES, 5 Jan (Reuters) – As ações europeias recuaram nesta quinta-feira, com os papéis de bancos entre os mais desvalorizados, por preocupações de que algumas instituições tenham que seguir o UniCredit e oferecer elevados descontos nos preços de ações ao se recapitalizarem.

O índice FTSEurofirst 300, referência para o mercado de ações da Europa, caiu 0,8 por cento, aos 1.013 pontos, segundo dados preliminares.

Os papéis do italiano UniCredit despencaram 17,3 por cento, somando-se a um tombo de 14,5 por cento na quarta-feira, quando o banco anunciou um desconto sobre a emissão de direitos de subscrição.

O índice de bancos da zona do euro STOXX Europe 600cedeu 5,84 por cento, enquanto o índice de referência do mercado acionário da Itália FTSE MIB recuou 3,65 por cento.

A queda no mercado acionário ocorreu mesmo após a divulgação de dados positivos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. As contratações no setor privado subiram em dezembro, conforme empregadores criaram 325 mil postos de trabalho, enquanto o número de pedidos de auxílio-desemprego recuou, elevando a esperança de que a recente melhora no mercado de trabalho continue em 2012.

“Você poderia considerar que o caso do UniCredit foi precificado agora, embora o mercado esteja parecendo excessivamente comprado”, disse o estrategista-chefe e diretor de pesquisa na Brewin Dolphin Securities, Mike Lenhoff, em Londres.

“Felizmente os dados (do mercado de trabalho dos EUA) não são uma casualidade e serão reforçados por bons resultados no número do relatório geral de emprego a ser divulgado amanhã. Se isso ocorrer, os mercados tomarão impulso e seguirão adiante”.

Em LONDRES, o índice Financial Times declinou 0,78 por cento, a 5.624 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX baixou 0,25 por cento, para 6.095 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve queda de 1,53 por cento, a 3.144 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib caiu 3,65 por cento, para 14.767 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 2,94 por cento, a 8.329 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 baixou 1,56 por cento, para 5.505 pontos.

