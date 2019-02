BOLSA EUROPA-Fed e Itália impulsionam alta dos mercados

PARIS, 14 Mar (Reuters) – As bolsas de valores da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, com índices de referência encerrando em níveis não vistos desde agosto, depois que a queda nos custos de empréstimos da Itália em um leilão e previsões mais positivas do Federal Reserve incentivaram o rali de uma semana do mercado.

O FTSEurofirst 300, índice de referência das principais ações europeias, fechou em alta de 0,3 por cento, a 1.099 pontos, segundo números preliminares, o maior nível de fechamento em aproximadamente oito meses.

(Por Blaise Robinson)

