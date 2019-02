BOLSA EUROPA-Ações iniciam 2o tri em alta após dados dos EUA

(Texto atualizado com informações após fechamento)

LONDRES, 2 Abr (Reuters) – Dados do setor manufatureiro acima do esperado nos Estados Unidos e na China ajudaram as ações europeias a registrarem nesta segunda-feira os maiores ganhos diários em três semanas, marcando um bom início de segundo trimestre.

O índice europeu de ações FTSEurofirst fechou com alta de 1,5 por cento, a 1.085 pontos, com ações de recursos naturais cíclicos e de produtos domésticossubindo 2,3 por cento e 2,1 por cento, respectivamente.

O índice oficial da produção industrial da China atingiu seu maior nível em 11 meses, e o setor industrial dos Estados Unidos cresceu mais do que o esperado em março, amenizando as preocupações de que as duas maiores economias do mundo estariam entrando em desaceleração.

“Acreditamos em uma recuperação cíclica nos Estados Unidos e na China. Embora ela vá se desacelerar, não vai parar repentinamente”, disse o gerente de investimetos multimercados da Rathbone Brothers, David Combs.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,85 por cento, a 5.874 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,58 por cento, para 7.056 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,14 por cento, para 3.462 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve queda de 0,2 por cento, para 15.948 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 0,43 por cento, para 8.042 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em baixa de 0,21 por cento, para 5.544 pontos.

(Por Franceso Canepa)

REUTERS RVB CB FC DFG