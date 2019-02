BOLSA EUA-Índices ficam quase estáveis com início de balanços

NOVA YORK, 11 de outubro (Reuters) – Os ganhos do mercado acionário norte-americano tiveram uma pausa nesta terça-feira após o índice Standard and Poor’s 500 registrar a melhor série de cinco dias em mais de dois anos, conforme investidores buscam nos resultados de empresas um motivo para estender a recuperação do mercado.

Segundo dados preliminares, o índice Dow Jones, referência da Bolsa de Nova York, recuou 0,15 por cento, para 11.416 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,05 por cento, para 1.195 pontos.

O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,66 por cento, para 2.583 pontos.

(Reportagem de Caroline Valetkevitch)