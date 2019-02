BOLSA EUA-Índices fecham em baixa pela 3a sessão seguida

(Texto atualizado com informações após o fechamento)

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK, 15 Mai (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam nesta terça-feira em queda pelo oitavo pregão nos últimos dez, com a incerteza advinda dos impasses políticos na Grécia dando a investidores um motivo para ter uma atitude cautelosa ao comprar ações.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,50 por cento, para 12.632 pontos. O índice Standard & Poor’s 500 teve desvalorização de 0,57 por cento, para 1.330 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,30 por cento, para 2.893 pontos.

O S&P 500 fechou em baixa pela terceira sessão seguida, enquanto as tentativas de formar um governo na Grécia se mostraram mal-sucedidas, levantando a possibilidade de uma rejeição dos termos de resgate da União Europeia ao país.

Após se mostrarem estáveis durante boa parte desta terça-feira, as ações recuaram mais perto do fim das negociações, na ausência de notícias positivas capazes de reverter o sentimento negativo.

“Aqueles que estavam esperando que os índices se recuperassem após as últimas oito sessões perderam a paciência, porque não há nada que indique mudança em um panorama amplo”, disse o diretor administrativo do Knight Capital City, Peter Kenny.

As preocupações sobre a instabilidade na zona do euro e seus efeitos na economia global derrubaram os setores energético e de matérias-primas, com o petróleo norte-americano fechando em baixa pela terceira sessão seguida. O índice energéticoe o de matérias-primas da S&P caíram, ambos, 1,5 por cento.

Balanços trimestrais impulsionaram a ação das redes de varejo TJX, que fechou em alta de 6,9 por cento, a 42,45 dólares, e Dick’s Sporting Goods, que avançou 5,9 por cento, para 50,05 dólares.

As vendas no varejo nos EUA cresceram 0,1 por cento em abril, pouco abaixo do esperado. Entretanto, detalhes do relatório do Departamento do Comércio indicaram força subjacente e recuperação na atividade manufatureira no estado de Nova York, acalmando as preocupações de que a economia está sofrendo desaceleração.

REUTERS BBF FR