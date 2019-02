BOLSA EUA-Índices fecham em alta após dados, lucro da FedEx

NOVA YORK, 15 Dez (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, com sinais de força da economia e um lucro maior do que o esperado da FedEx contrabalançando novos alertas sobre a crise da dívida na Europa.

De acordo com dados preliminares, o índice Dow Jonessubiu 0,38 por cento, a 11.868 pontos, o Standard & Poor’s 500avançou 0,33 por cento, a 1.215 pontos, e o Nasdaqteve alta de 0,07 por cento, a 2.541 pontos.

(Reportagem de Caroline Valetkevitch)

REUTERS SC HBB