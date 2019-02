BOLSA EUA-Índices ampliam altas com Europa e confiança nos EUA

NOVA YORK, 9 Dez (Reuters) – As bolsas de valores nos Estados Unidos ampliaram as altas nesta sexta-feira, com o Nasdaq subindo 2 por cento, após os líderes europes concordarem com medidas para enfrentar a crise de dívida na Europa e a confiança do consumidor norte-americano subir para seu maior nível em seis meses.

Às 17h47, o indicador Dow Jones subia 1,68 por cento, enquanto que o S&P 500 tinha valorização de 1,82 por cento. O índice de tecnologia Nasdaq tinha ganhos de 2,08 por cento.

REUTERS PD SC