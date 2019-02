BOLSA EUA-Europa derruba índices pelo 4o pregão seguido

(Texto atualizado com informações após o fechamento)

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK, 16 Mai (Reuters) – Os principais índices das bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam a sessão inconstante desta quarta-feira em baixa, com o S&P 500 recuando pelo quarto pregão seguido enquanto investidores se preocupam com o futuro da Grécia como membro da zona do euro.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,26 por cento, para 12.598 pontos. O índice Standard & Poor’s 500 teve desvalorização de 0,44 por cento, para 1.324 pontos. E o termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,68 por cento, para 2.874 pontos.

Ganhos no início da sessão foram revertidos após o Banco Central Europeu (BCE) dizer que havia parado de prover liquidez a alguns bancos gregos que não haviam sido capitalizados.

A iniciativa do BCE gerou certa confusão no mercado, elevando a volatilidade, já que investidores têm reagido rapidamente quando o assunto é a Grécia.

“Todos os olhos estão voltados para a Europa: o que vai acontecer na Grécia, qual será a reação ao que quer que aconteça. Então os dados do Federal Reserve (banco central norte-americano) não tiveram grande impacto sobre o mercado”, disse o diretor de administração do Wedbush Morgan, Stephen Massocca.

Investidores não foram convencidos pela ata da mais recente reunião do Fed. O documento revelou que os membros do órgão não fecharam as portas a uma nova rodada de estímulos à economia dos EUA, que está crescendo em ritmo moderado.

Preocupações com o futuro político e financeiro da Grécia, combinadas com desordem política na zona do euro, geraram perdas no mercado nas últimas semanas, levando o índice-termômetro S&P 500 a uma baixa acumulada de 5,9 por cento desde o final de março.

A chanceler alemã, Angela Merkel, tentou apaziguar os temores de investidores na terça-feira ao dizer que a Grécia continuará na zona do euro. Os comentários de Merkel ajudaram a gerar liquidações no pré-abertura.

Pesquisas de opinião na Grécia mostram que a esquerda, que se opõe aos termos de um resgate internacional ao país, provavelmente vencerá as novas eleições, a serem realizadas em 17 de junho.

Os gregos, com medo da desvalorização cambial que se seguiria a uma saída da zona do euro, retiraram pelo menos 700 milhões de euros de bancos do país na segunda-feira.

