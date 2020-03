Bolsa entra em circuit breaker pela 3ª vez na semana após queda de 11,6%

Pela terceira vez em quatro dias, a Bolsa de Valores de São Paulo paralisou as operações devido a quedas expressivas. Na manhã desta quinta-feira, 12, o circuit breaker foi acionado por volta das 10h21, quando as ações do Ibovespa, principal índice da bolsa, caia 11,65%, aos 75.247 pontos. O motivo é o mesmo das sessões anteriores: aumento da preocupação com a disseminação e impactos econômicos do novo coronavírus (Covid-19).

Nesta quinta, entretanto, os mercados repercutem a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de restringir viagens entre o país e a Europa para tentar conter o avanço da doença. A decisão, entretanto, colocou mais fogo no já inflamado mercado financeiro, aumentando as preocupações sobre as consequências da pandemia na economia mundial. “Este é o esforço mais agressivo e abrangente para enfrentar um vírus estrangeiro na história moderna”, definiu Trump.

Após o retorno do circuit breaker, caso a bolsa caia mais 5%, uma nova parada é acionada por uma hora. Se no total a bolsa cair 20%, os negócios são parados em definitivo no dia. Na segunda-feira, o circuit breaker foi acionado na abertura dos negócios, assim como o caso atual. Na quarta-feira, a queda ocorreu no período da tarde, depois da Organização Mundial da Saúde (OMS) mudar o status da doença para pandemia. “A situação piorou quando o Trump decidiu proibir os voos. É uma ação que pode quebrar as companhias aéreas do mundo inteiro”, diz Pablo Spyer, diretor da corretora Mirae Asset.