Bolsa e dólar oscilam pouco após rebaixamento do Brasil

As cotações da bolsa de valores de São Paulo e do dólar tiveram pouca oscilação na manhã desta sexta-feira, após a divulgação do rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de rating Standard & Poor’s na quinta.

O Ibovespa recuava 0,44%, aos 79.014 pontos, por volta do meio dia. A moeda americana era negociada em queda de 0,02%, a 3,2177 reais na venda por volta do mesmo horário.

Segundo analistas, a mudança do patamar da nota brasileira – que foi de BB para BB- – já era aguardado. A S&P citou o atraso na aprovação da reforma da Previdência como um dos motivos da decisão.

O governo pretendia votar a medida no plenário da Câmara antes do fim do ano passado, mas a data foi prorrogada para fevereiro. “O que surpreende é o momento, esperava-se que a agência iria esperar até fevereiro ou a eleição”, desse a VEJA Carlos Lopes, economista do Banco Votorantim.

Para o estrategista-chefe da corretora XP Investimentos, Celson Plácido, o mercado já trabalhava com a possibilidade de rebaixamento desde dezembro. “O grande ponto é que a agência mudou a perspectiva da nota de ‘negativa’, em que poderia ter outro rebaixamento, para ‘estável'”, avalia.