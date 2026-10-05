Por que ativos brasileiros disparam no mercado internacional após o 1º turno

O mercado financeiro brasileiro se prepara para uma sessão de forte valorização nesta segunda-feira, 5, depois de Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno da eleição presidencial à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes mesmo da abertura da B3, ativos brasileiros negociados no exterior dispararam em uma reação ao resultado das urnas e à mudança das expectativas para a disputa eleitoral.

Com 99,99% das urnas apuradas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro. O resultado contrariou levantamentos divulgados na reta final da campanha que apontavam Lula numericamente à frente ou os dois candidatos em empate técnico.

A reação dos investidores começou ainda na noite de domingo. O EWZ, principal fundo de índice de ações brasileiras negociado em Nova York, chegou a disparar mais de 10% no chamado overnight. Na manhã desta segunda-feira, a valorização continuou e chegou a superar 12% antes da abertura do mercado brasileiro.

As ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos também acompanharam o movimento. Os recibos de ações da Petrobras chegaram a avançar cerca de 10% no pré-mercado americano, enquanto os da Vale subiram aproximadamente 6%. Bancos brasileiros e outras companhias listadas no exterior também operavam em forte alta.

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Para Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, o movimento reflete principalmente uma revisão das expectativas dos investidores depois de um desempenho da oposição acima do que vinha sendo incorporado aos preços dos ativos. “O movimento positivo desta manhã é, antes de tudo, uma reprecificação de expectativas. O resultado eleitoral veio melhor do que o mercado esperava para a oposição e alterou a percepção de probabilidade para o segundo turno. Isso reduz, pelo menos no curto prazo, parte do prêmio de risco que estava embutido nos ativos brasileiros”, afirma Murad.

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Fiscal entra no radar

A reação positiva dos ativos também está relacionada às expectativas dos investidores para a condução da economia a partir de 2027. Para Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, o resultado do primeiro turno levou o mercado a recalcular o cenário eleitoral e, com isso, parte do prêmio de risco que vinha sendo incorporado aos ativos brasileiros. “O mercado não está comemorando simplesmente um candidato. Ele está precificando a possibilidade de uma trajetória fiscal mais disciplinada, menor pressão sobre a dívida pública e, consequentemente, espaço para juros menores no futuro”, afirma Murad.

Gustavo Assis, CEO da Asset, avalia que uma redução mais duradoura do risco político e fiscal poderia ir além da valorização imediata dos ativos. Juros de mercado menores e um real mais forte tendem a melhorar as condições financeiras de empresas e famílias, reduzir custos de captação e favorecer investimentos que vinham sendo adiados em um ambiente de juros elevados e incerteza eleitoral. Por enquanto, porém, ele ressalta que esse efeito permanece concentrado nas expectativas. “Esse movimento pode ter efeitos importantes se for sustentado. Uma redução mais duradoura do risco político e fiscal tende a fortalecer o câmbio e reduzir os juros de mercado, o que melhora as condições financeiras para empresas e famílias”, afirma Assis.

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Além da disputa presidencial, investidores começam a avaliar a composição política que saiu das urnas. Assis chama atenção para o desempenho dos partidos de direita e centro-direita no Congresso e nos governos estaduais e para os possíveis efeitos dessa configuração sobre a governabilidade a partir de 2027. Na avaliação do executivo, a composição do Legislativo será relevante independentemente de quem vencer o segundo turno, já que um Congresso com maior poder de negociação pode tanto facilitar determinadas reformas quanto impor limites à agenda econômica do próximo governo. “O mercado não está precificando apenas quem pode vencer, mas qual será a capacidade efetiva de executar política fiscal, tributária e econômica a partir de 2027”, diz Assis.

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Apesar da forte reação inicial, tanto Assis quanto Murad destacam que a continuidade do movimento dependerá dos próximos sinais da campanha. Pesquisas do segundo turno, propostas fiscais dos candidatos, trajetória da dívida pública, inflação e espaço para novos cortes da Selic devem voltar ao centro das atenções nas próximas semanas.