Bolsa de Buenos Aires: Merval abre em baixa de 0,47%

Buenos Aires, 6 dez (EFE).- O índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, abriu nesta terça-feira operando em baixa de 0,47%, aos 2.627,42 pontos.

Às 11h30 locais (12h30 de Brasília), eram negociadas as ações de 14 empresas, com balanço de dez em baixa e quatro estáveis. O giro financeiro até então era de 760 mil pesos (US$ 176,7 mil).

Entre as ações que fazem parte do Merval, as baixas mais acentuadas eram as do BBVA-Banco Francés (-1,16%), Banco Macro (-1,01%), Telecom Argentina (-0,83%) e Petrobras Argentina (-0,82%).

No mercado cambial, o dólar abriu cotado a 4,3 pesos – mesmo valor do fechamento da segunda-feira. EFE