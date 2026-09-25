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Economia

Bolsa brasileira ganha papéis que permitem investir em ações da Índia e Taiwan

Novos ETFs de fundos internacionais já estão disponíveis na B3 e podem ser comprados por qualquer investidor

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 13h28
Planta de produção da TSMC em Taiwan
Fábrica da taiwanesa TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo (Divulgação/Divulgação)
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A B3, a dona da bolsa de valores brasileira, acaba de receber cinco novos papéis que dão acesso a investimentos internacionais e podem ser comprados diretamente por qualquer investidor no Brasil. Entre eles, estão um fundo, no formato de BDR, que replica a bolsa de Taiwan – uma das maiores potências em chips e insumos para inteligência artificial do mundo – e outro que faz o mesmo com a bolsa de valores da Índia, o país que mais cresce atualmente dentre as maiores economias do mundo.

Os papéis fazem parte de uma série de lançamentos listados na B3 pela Franklin Templeton, gestora de fundos americana também com presença no Brasil. Além das opções atreladas às ações de Taiwan e da Índia, o pacote de novas BDRs ainda inclui fundos de ações dos Estados Unidos e de duas moedas digitais, o Bitcoin e a Ethereum. Todas já estão disponíveis na B3 e podem ser compradas por qualquer investidor.

Na prática, os papéis são BDRs de ETFs. Os ETFs são fundos de ações ou de ativos diversos e que são listados e comprados diretamente nas bolsas de valores, como ações. A B3 já tem atualmente mais de 100 deles, indo desde fundos que replicam os índices de referência da bolsa, como o Ibovespa e o Small Caps, até ações estrangeiras, dólar, critpoativos e commodities.

Já as BDRs são papéis também listados na bolsa brasileira, mas que replicam as ações e ativos que são originalmente listados nas bolsas de outros países. Por meio deles os investidores podem comprar diretamente na B3 ações de um sem número de multinacionais listadas em Wall Street e outros países.

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O que a Franklin Templeton fez, portanto, foi replicar, na B3, por meio das BDRs, os ETFs que a gestora já tem estruturados e listados fora do Brasil. É importante lembrar que, apesar de terem as suas cotações e negociações feitas em reais aqui no Brasil, as flutuações dos BDRs estão sujeitas também às variações cambiais, já que acompanham a evolução dos ativos originais, listados em outras moedas em seu mercado de origem.

Além disso, todos os ETFs têm também uma taxa de administração, que é descontada do valor investido e equivale à remuneração da gestora que administra o fundo.

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Veja a seguir quais são as novas BDRs de ETF e como comprar:

Ações da Índia

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  • Nome: Franklin FTSE India ETF
  • Como comprar na B3 (Ticker): FTIN39
  • O que tem: Replicam o FTSE India RIC Capped Index, uma espécie de Ibovespa da bolsa indiana que reúne as empresas de grande e média capitalização listadas por lá.
  • Taxa de administração: 0,19%

Ações de Taiwan

  • Nome: Franklin FTSE Taiwan ETF
  • Como comprar na B3 (Ticker): FLTW39
  • O que tem: Replica o FTSE Taiwan RIC Capped Index, índice que também reúne as ações das maiores empresas listadas na bolsa do país.
  • Taxa de administração: 0,19%
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Ações dos Estados Unidos

  • Nome: Franklin U.S. Equity Index ETF
  • Como comprar na B3 (Ticker): USPX39
  • O que tem: Replica o Morningstar US Target Market Exposure, um índice que reúne as ações de empresas de grande e média capitalização dos Estados Unidos. Juntas, elas representam as 85% maiores empresas do mercado acionário americano, reunindo listagens tanto da Bolsa de Nova York, a Nyse, quanto da Nasdaq, a bolsa de tecnologia.
  • Taxa de adiminsitração: 0,03%.

Bitcoin

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  • Nome: Franklin Bitcoin ETF
  • Como comprar na B3 (Ticker): EZBC39
  • O que tem: Reflete a variação do preço do bitcoin
  • Taxa de administração: 0,19%

Ethereum

  • Nome: Franklin Ethereum ETF
  • Como comprar na B3 (Ticker): EZET39
  • O que tem:  Reflete a variação do preço do ether (ETH), a criptomoeda da rede Ethereum
  • Taxa de administração: 0,19%
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TAGS:
Ações (finanças)
B3
Bolsa de Valores
Índia
Taiwan
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