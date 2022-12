Bolsa brasileira fecha no positivo no dia do anúncio de Haddad

Em um dia de tristeza para os brasileiros que perderam a chance do hexa na Copa do Mundo do Catar, ao menos os investidores tem algum motivo para sorrir. Em um dia atípico, o Ibovespa performou bem durante todo o dia desta sexta-feira, 9, contrariando todas as expectativas da reação do mercado sobre a nomeação de Fernando Haddad como ministro da Fazenda do governo Lula. O Ibovespa encerrou o dia com alta de 0,25%, aos 107.519 pontos.

Os rumores que davam como certo o nome do político para o cargo fizeram o o Ibovespa despencar quase 2% na quinta-feira, 8, um dia antes do anúncio. Segundo Alexsandro Nishimura, economista e sócio da BRA BS, o Ibovespa conseguiu manter a tendência positiva durante a sessão, com dois momentos de enfraquecimento. “Na primeira hora de negócios, após uma abertura em alta, o índice chegou entrar em terreno negativo, na sequência da confirmação de Fernando Haddad como futuro ministro da Fazenda. A nomeação, por ser amplamente esperada, acabou por ser digerida pelo mercado e o Ibovespa logo em seguida voltou a subir, apesar do volume reduzido durante o jogo da seleção brasileira. Coincidência ou não, o Ibovespa teve outro momento de enfraquecimento após a derrota do Brasil nos pênaltis”, analisa.

O movimento de alta, porém, está descolado da nomeação de Haddad para a pasta. O índice foi puxado pelo desempenho das ações ligadas às commodities e aos dados de inflação nos EUA e do IPCA no Brasil, que vieram melhores. Além dessas forças impulsionadoras, o nome de Haddad já era consenso no mercado, então isso já vinha sendo precificado. “Com certeza, vamos ver Haddad muito próximo das decisões de Lula e um governo com bastante gasto social. Não podemos deixar de ter atenção muito grande em relação ao risco fiscal, que é o fator principal de preocupação para o mercado, que colabora para o cenário de volatilidade na bolsa”, diz Caio Canez de Castro, sócio da GT Capital.

A pasta é considerada uma das mais importantes e por isso havia uma grande expectativa em torno do nome para entender a direção econômica do governo Lula. Segundo Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest, embora não seja nome que o mercado gostaria, o fim da incerteza com a indicação acabou influenciando no mercado. O dólar foi escalando gradativamente para cima após confirmação de Fernando Haddad, atingindo a máxima às 14h, cotado a 5,27 reais, mas voltou a acomodar ao longo do dia. “A definição do ministro tira a incerteza do cenário”, diz Gabriel Meira, especialista da Valor Investimentos.

As empresas exportadoras de minério de ferro, como Vale, que tem o maior peso na composição do Ibovespa, foram as grandes impulsionadoras da alta, impactadas pelo relaxamento da política de “Covid Zero” na China. As projeções otimistas do Bank of America também deram injeção de ânimo ao mercado. Os estrategistas do banco elevam as perspectivas para o Ibovespa, projetando que o Ibovespa encerra o ano em 135 mil pontos, o que corresponde a uma valorização de mais de 20% em relação ao fechamento dos últimos dias, que tem entre 110 mil pontos a 107 mil pontos.