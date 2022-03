Bolsa brasileira é sufocada pela alta de juros e registra queda no lucro

O cenário macroeconômico de volatilidade, inflação e juros altos vem penalizando o mercado acionário. A Bolsa Brasileira, B3, reportou lucro de 1,092 bilhão de reais no quarto trimestre de 2021, queda de 7,2% trimestre a trimestre e de 0,5% ao ano. Embora o lucro seja 6% superior ao mesmo período de 2020, o resultado veio 15% abaixo das estimativas do mercado.

O mercado tinha a expectativa de um lucro de 1,283 bilhão para o último trimestre do ano, mas a maior parte dos produtos da B3 acabou sofrendo com a alta de juros, gerando impactos significativos em alguns dos números reportados relatório do quarto trimestre e do acumulado do ano de 2021. “Produtos de bolsa, derivativos, financiamentos entre outros são estruturalmente impactados com um ambiente de juros mais alto e pouco crescimento econômico. Os produtos de balcão, principalmente os de renda fixa, que se beneficiam de um cenário de juros mais alto, não tiveram o incremento suficiente para neutralizar o efeito negativo nos produtos acima mencionados”, avaliam Eduardo Nishio e Bruno Bandiera, analistas da Genial Investimentos em relatório. “Eventualmente, acreditamos que a atividade econômica volte a patamares mais normalizados do ciclo e que de juros volte a cair, beneficiando a maior parte dos produtos da B3”, avaliam.

A Receita da B3 caiu 4,2% para 2,4 bilhões de reais, enquanto as despesas aumentaram 12,1%, somando 810,3 milhões de reais, impulsionada pelos gastos de pessoal e encargos (salários, dissídios e novas contratações), e de processamento de dados despesas de pessoal e de processamento de dados. “A queda na receita total é explicada, principalmente, pela queda na receita dos segmentos Listado e Infraestrutura para financiamento, apesar da alta nos demais segmentos”, diz a B3 no relatório.

Houve queda nos listados em: ações e instrumentos de renda variável (4,4%), Negociação e pós-negociação (3,1%), Depositária de renda variável (35,4%), Listagem e soluções para emissores (35,9%). “O aumento da volatilidade no mercado de capitais local levou a uma queda no número de ofertas públicas, com 1 IPO e 2 follow-ons acontecendo no período, totalizando R$3,6 bilhões”, diz a B3.

O segmento de Infraestrutura para financiamento registrou queda de 12,7%, em razão da “diminuição de veículos vendidos no país e do cenário macroeconômico menos favorável para financiamentos”, devido a alta da Selic que encare os financiamentos e empréstimos. No Balcão, as negociações aumentaram 8,8% e os instrumentos de renda fixa cresceram 16%, “devido ao crescimento do estoque de instrumentos de captação bancária, em particular CDBs, maior estoque de dívida corporativa, e aumento na receita do Tesouro Direto”.

No acumulado do ano de 2021, o lucro foi de 5,087 bilhões de reais, alta de 13,8% ante 2020, e a receita líquida foi de 9,2 bilhões de reais, alta de 10,3%.