Bolsa bate recorde e dólar cai com juros nos EUA e expectativa pela Selic

O corte da taxa de juros nos Estados Unidos e a expectativa para movimento semelhante no Brasil com o Banco Central reduzindo a Selic fez com que o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, batesse novo recorde e o dólar comercial fechasse abaixo dos 4 reais nesta quarta-feira, 30. A bolsa chegou aos 108.407 pontos, alta de 0,79%. Já a moeda americana terminou o dia em queda de 3,99 reais, queda de 0,40%. O valor é o menor desde 13 de agosto, quando fechou a 3,98 reais.

Na véspera, o Ibovespa fechou em queda 0,58%, a 107.556 pontos e o dólar foi vendido a 4 reais, alta de 0,28%.

Por aqui, a aposta do mercado financeiro é que o Comitê de Política Monetária (Copom) também corte a taxa de juros. A Selic, que está em 5,5% deve passar por um corte de 0,5 ponto porcentual, chegando a 5%, menor patamar da história. O anúncio sobre a decisão dos juros locais deve ser feito às 18h.

Antes da divulgação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), o movimento era contrário: a bolsa caia e operava na casa dos 106 mil pontos e o dólar passava dos 4,02 reais. Por volta das 15h, a autoridade monetária americana anunciou o corte de 0,25 ponto porcentual nos juros, que ficam no intervalo entre 1,75% e 1,5%. O movimento já era esperado pelo mercado financeiro, mas foi comemorado.

No comunicado sobre a decisão, o Fed afirma que melhora nos índices de emprego, estabilidade inflacionária e melhora na condição global motivaram a decisão . Porém, o BC americano não deixou claro se deve continuar a fazer ajustes na taxa de juros.