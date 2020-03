Bolsa afunda 10% e aciona circuit breaker pela primeira vez em três anos

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, parou de operar na manhã desta segunda-feira, 9, devido a um tombo histórico. Por volta das 10h31, a bolsa bateu os 10,02% de queda, parando os negócios por meia hora. O mecanismo é chamado de circuit breaker.

O Ibovespa operava a 88.178 pontos antes da parada, menor patamar desde dezembro de 2018. Após o retorno, caso caia mais 5%, um novo circuit breaker é acionado por uma hora. Se no total a bolsa cair 20%, os negócios são interrompidos por todo o dia.

Foi a primeira vez desde 18 de maio de 2017 que os negócios foram paralisados. A queda expressiva teve como estopim o vazamento de diálogos entre o empresário Joesley Batista e o então presidente Michel Temer. A data ficou conhecida como ‘Joesley Day’ pelo mercado financeiro. Antes disso, o mecanismo entrou em ação outras 16 vezes, sendo seis delas em 2008, durante a crise econômica global. Houve fechamento do mercado temporariamente em 11 de setembro de 2001, após os atentados terroristas ao World Trade Center, em Nova York. Na década de 1990, o circuit breaker foi acionado por dez ocasiões diferentes, por causa de crises na Ásia (1997), Rússia (1998) e do câmbio flutuante (1999).

Os negócios na bolsa derretendo são reflexos de uma histeria global devido o avanço da epidemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). No domingo, a Arábia Saudita, em retaliação à Rússia, decidiu depreciar em 10% o preço do petróleo. Isso derrubou as cotações da commodity, que chegaram a cair 30% durante o domingo, 8. Às 10h30, o óleo tipo Brent, comercializado em Londres (Reino Unido), cai 21,3%, cotado a 35,1 dólares. O tombo no preço do barril fez com que as ações da Petrobras caíssem quase 25% na manhã desta segunda-feira, puxando a queda expressiva da bolsa.

A queda era generalizada na bolsa: os papéis de BR Distribuidora e Eletrobras caíam mais de 10% e as ações da Vale recuavam mais de 7%. Os papéis da Via Varejo desabavam mais de 20% e as do Magazine Luiza tinham queda na casa dos 12%.

Dólar

Durante o fechamento do Ibovespa, o dólar operava em alta, cotado a 4,78 reais, depois de ter batido os 4,80 reais na abertura dos negócios. A disparada forçou o Banco Central a intervir com um leilão de 3 bilhões de dólares, à vista visando suavizar a volatilidade do mercado cambial. Pouco depois do leilão, a moeda baixou para os 4,73 reais, porém, continua sua escalada nesta segunda-feira.