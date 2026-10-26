Bolsa aciona circuit breaker após vitória de Lula; analistas explicam queda

A bolsa brasileira acionou o circuit breaker nesta segunda-feira, 26, após o Ibovespa registrar queda de 10% na primeira sessão depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, as negociações na B3 foram interrompidas por 30 minutos. O movimento ocorre em meio à forte reação dos investidores ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que contrariou as expectativas de parte do mercado financeiro.

Nas semanas anteriores à votação, a possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) havia impulsionado a valorização dos ativos brasileiros, levando o Ibovespa a patamares próximos de 209 mil pontos e o dólar para abaixo de 5 reais. Com a confirmação da reeleição de Lula, investidores passaram a rever suas posições, provocando uma onda de vendas de ações e pressão sobre a moeda americana e os juros futuros.

Segundo Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital, o movimento já havia sido antecipado pelos ativos brasileiros negociados no exterior. Durante as negociações noturnas, fundos que acompanham o desempenho da bolsa brasileira registraram perdas superiores a 15%, enquanto contratos futuros do real apontaram uma desvalorização próxima de 10%, levando a cotação implícita do dólar para a faixa de 5,50 a 5,60 reais. “O cenário atual combina desfazimento de posições, reprecificação de risco país e baixa liquidez imediata”, afirma Uarian.

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Por que a bolsa caiu tanto?

A forte desvalorização do Ibovespa está relacionada à revisão das expectativas dos investidores após o resultado eleitoral. Parte do mercado havia ampliado sua exposição a ações brasileiras apostando em uma mudança na condução da política econômica, o que contribuiu para a valorização expressiva da bolsa nas últimas semanas.

Com a vitória de Lula, essas posições começaram a ser desfeitas, ampliando a pressão de venda sobre as ações. Para Uarian, a correção foi intensificada pela concentração de investimentos em setores sensíveis aos juros e ao consumo doméstico, além da possibilidade de reversão do fluxo de capital estrangeiro.

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Na avaliação de Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a reação também reflete as dúvidas sobre a condução das contas públicas no próximo mandato. “O principal problema não é simplesmente o resultado eleitoral, mas a incerteza sobre a condução das contas públicas”, afirma. O especialista destaca que bancos, estatais e empresas mais sensíveis aos juros estão entre os segmentos que podem sofrer maior pressão em momentos de aversão ao risco. A saída de recursos desses setores tende a intensificar a desvalorização do índice, especialmente quando há uma redução da liquidez.

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O circuit breaker é um mecanismo de segurança da B3 que interrompe temporariamente as negociações em momentos de quedas acentuadas. A primeira paralisação ocorre quando o Ibovespa registra desvalorização de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, suspendendo as operações por 30 minutos. Se depois da retomada o índice atingir uma queda de 15%, uma segunda interrupção é acionada, desta vez por uma hora. Caso a desvalorização alcance 20%, a B3 poderá determinar uma nova suspensão, pelo período que considerar necessário.

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O que esperar após a retomada da bolsa?

Para os analistas, o comportamento do mercado após o circuit breaker dependerá da intensidade das ordens de venda e das primeiras sinalizações do governo reeleito sobre a política econômica. Uarian avalia que anúncios concretos sobre a composição da equipe econômica e o compromisso com o equilíbrio fiscal podem contribuir para reduzir a volatilidade nas próximas sessões. Na ausência dessas sinalizações, o mercado poderá continuar pressionado, com novas quedas nas ações e valorização do dólar. Sidney Lima também considera que a reação dos investidores dependerá principalmente das decisões econômicas do governo. Segundo ele, a falta de uma sinalização fiscal convincente poderá manter os juros elevados por mais tempo e levar a bolsa a devolver parte dos ganhos acumulados antes das eleições.

A suspensão desta segunda-feira marca um novo episódio de forte instabilidade na bolsa brasileira. O mecanismo havia sido acionado pela última vez em março de 2020, durante o início da pandemia de covid-19, quando o mercado enfrentou sucessivas quedas provocadas pelas incertezas econômicas globais.