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Economia

Bolsa aciona circuit breaker após vitória de Lula; analistas explicam queda

Ibovespa recua 10% e tem negociações suspensas por 30 minutos; especialistas apontam desmonte de posições e incertezas sobre a política fiscal

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 10h35
Painel mostra variações do Ibovespa, principal índice da B3
Painel mostra variações do Ibovespa, principal índice da B3 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Bolsa aciona circuit breaker após vitória de Lula; analistas explicam queda Priorize VEJA no Google

A bolsa brasileira acionou o circuit breaker nesta segunda-feira, 26, após o Ibovespa registrar queda de 10% na primeira sessão depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, as negociações na B3 foram interrompidas por 30 minutos. O movimento ocorre em meio à forte reação dos investidores ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que contrariou as expectativas de parte do mercado financeiro.

Nas semanas anteriores à votação, a possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro (PL) havia impulsionado a valorização dos ativos brasileiros, levando o Ibovespa a patamares próximos de 209 mil pontos e o dólar para abaixo de 5 reais. Com a confirmação da reeleição de Lula, investidores passaram a rever suas posições, provocando uma onda de vendas de ações e pressão sobre a moeda americana e os juros futuros.

Segundo Gabriel Uarian, analista-chefe da Cultura Capital, o movimento já havia sido antecipado pelos ativos brasileiros negociados no exterior. Durante as negociações noturnas, fundos que acompanham o desempenho da bolsa brasileira registraram perdas superiores a 15%, enquanto contratos futuros do real apontaram uma desvalorização próxima de 10%, levando a cotação implícita do dólar para a faixa de 5,50 a 5,60 reais. “O cenário atual combina desfazimento de posições, reprecificação de risco país e baixa liquidez imediata”, afirma Uarian.

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Por que a bolsa caiu tanto?

A forte desvalorização do Ibovespa está relacionada à revisão das expectativas dos investidores após o resultado eleitoral. Parte do mercado havia ampliado sua exposição a ações brasileiras apostando em uma mudança na condução da política econômica, o que contribuiu para a valorização expressiva da bolsa nas últimas semanas.

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Com a vitória de Lula, essas posições começaram a ser desfeitas, ampliando a pressão de venda sobre as ações. Para Uarian, a correção foi intensificada pela concentração de investimentos em setores sensíveis aos juros e ao consumo doméstico, além da possibilidade de reversão do fluxo de capital estrangeiro.

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Na avaliação de Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a reação também reflete as dúvidas sobre a condução das contas públicas no próximo mandato. “O principal problema não é simplesmente o resultado eleitoral, mas a incerteza sobre a condução das contas públicas”, afirma. O especialista destaca que bancos, estatais e empresas mais sensíveis aos juros estão entre os segmentos que podem sofrer maior pressão em momentos de aversão ao risco. A saída de recursos desses setores tende a intensificar a desvalorização do índice, especialmente quando há uma redução da liquidez.

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O circuit breaker é um mecanismo de segurança da B3 que interrompe temporariamente as negociações em momentos de quedas acentuadas. A primeira paralisação ocorre quando o Ibovespa registra desvalorização de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, suspendendo as operações por 30 minutos. Se depois da retomada o índice atingir uma queda de 15%, uma segunda interrupção é acionada, desta vez por uma hora. Caso a desvalorização alcance 20%, a B3 poderá determinar uma nova suspensão, pelo período que considerar necessário.

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O que esperar após a retomada da bolsa?

Para os analistas, o comportamento do mercado após o circuit breaker dependerá da intensidade das ordens de venda e das primeiras sinalizações do governo reeleito sobre a política econômica. Uarian avalia que anúncios concretos sobre a composição da equipe econômica e o compromisso com o equilíbrio fiscal podem contribuir para reduzir a volatilidade nas próximas sessões. Na ausência dessas sinalizações, o mercado poderá continuar pressionado, com novas quedas nas ações e valorização do dólar. Sidney Lima também considera que a reação dos investidores dependerá principalmente das decisões econômicas do governo. Segundo ele, a falta de uma sinalização fiscal convincente poderá manter os juros elevados por mais tempo e levar a bolsa a devolver parte dos ganhos acumulados antes das eleições.

A suspensão desta segunda-feira marca um novo episódio de forte instabilidade na bolsa brasileira. O mecanismo havia sido acionado pela última vez em março de 2020, durante o início da pandemia de covid-19, quando o mercado enfrentou sucessivas quedas provocadas pelas incertezas econômicas globais.

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