Bolsa abre em alta após pronunciamento do BC da China

O principal índice da bolsa de valores brasileira, o Ibovespa, abriu em alta de 0,45%, aos 46.172 pontos, nesta terça-feira. A alta reflete declaração do banco central chinês de que sistema bancário do país está sob controle. Na segunda-feira, os mercados – de ações e de câmbio – reagiram negativamente à preocupação de que faltaria liquidez na China, e o Ibovespa fechou em queda de 2,32%, a 45.965 pontos. Por volta de 13h30, o Ibovespa intensificava os ganhos e subia 1,02% (46.434 pontos).

Pela manhã, as bolsas asiáticas operaram em queda, mas o movimento foi atenuado com a promessa do Banco Central da China em manter a estabilidade no mercado monetário. O índice Xangai Composto chegou a cair mais de 5% durante a sessão, no entanto reduziu perdas em meio a especulações de que o governo chinês pediu a investidores institucionais que comprassem ações de grandes bancos.

“As ações na Europa e os índices futuros norte-americanos já são negociados em alta nesta manhã, revertendo parte da queda sofrida nos últimos dias”, disse em seu relatório matinal o economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros. “Parte do movimento também é explicada pelo discurso de presidentes dos Feds regionais, reafirmando que o programa de estímulos só será reduzido quando a taxa de desemprego for menor”, completa. Ele lembra ainda que as cotações de commodities revertem parte da perda de segunda, com destaque para a alta na cotação do cobre, o que pode influenciar o pregão brasileiro nesta sessão – a bolsa nacional é fortemente ligada ao setor de commodities. “A bolsa de valores brasileira deve mostrar alguma recuperação ao mesmo tempo em que o real deve se apreciar”, acredita Barros.

Leia mais: Dólar abre em queda de 1%, à espera de leilão do BC

Mercado piora projeção para PIB

Tranquilidade – Nesta terça-feira, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) destacou que vai manter uma política monetária prudente. A instituição disse que não irá pressionar muito os bancos em sua tentativa de conter o crédito fácil, buscando tranquilizar os temores de uma crise bancária.

“Atualmente, o risco de liquidez no sistema bancário está sob controle”, disse o vice-presidente do braço de Xangai do BC, Ling Tao, em entrevista à imprensa. “Vamos estabilizar as expectativas de mercado e guiar as taxas de juros do mercado para níveis razoáveis.” Ling falou após o fechamento dos mercados financeiros locais.

Não ficou claro se as declarações de Ling serão suficientes para manter os mercados calmos na quarta-feira, mas operadores comemoraram o tom mais tranquilo. “O BC parece aliviar sua posição ao dizer que ajustará a liquidez em linha com as condições do mercado”, disse um operador de um banco comercial chinês em Xangai. “Parece que o pico do aperto do mercado acabou.”

(com agência Reuters)