Boleto vencido de R$ 400 a R$ 799 poderá ser pago em em qualquer banco

Boletos vencidos com valores entre 400 reais e 799,99 reais poderão ser pagos em toda a rede bancária a partir de sábado, 25 de agosto. A mudança, que já deveria ter entrado em vigor, faz parte da nova plataforma de cobrança desenvolvida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Pelas regras anteriores, o consumidor com boleto vencido só podia pagar a conta no banco emissor do documento. Com a mudança, o boleto será aceito em qualquer instituição, facilitando a regularização do boleto.

A partir de 13 de outubro, os títulos de valor acima ou igual a 100 reais deverão estar registrados no novo sistema para que sejam aceitos pela rede bancária.

E até 27 de outubro, o registro será requerido também para os boletos abaixo desse valor.Em 10 de novembro, com a inclusão dos boletos de cartão de crédito e de doações, as cobranças de todos os valores passarão a trafegar pela Nova Plataforma de Cobrança para processamento das informações de pagamento.