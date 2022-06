Boletim Focus: um mês de silêncio, um ponto a mais na projeção da inflação

Cinco semanas foi o tempo de intervalo entre o último Boletim Focus e a versão parcial divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira, 6. Com a greve dos servidores do BC ainda em curso, a divulgação do documento semanal contendo as perspectivas de mercado para a economia brasileira está prejudicada, assim como diversas previsões para a economia brasileira — que continuam preocupantes.

A projeção para inflação subiu de 7,89% para 8,89% — ainda mais distante da meta, que tem limite de 5% para este ano. Caso a projeção se confirme, este será o segundo ano consecutivo com os preços acima da meta. Em 2022, o IPCA ficou em 10%. Na prévia da inflação de maio, está acumulado em 12,20%. Para 2023, a projeção dos preços também piorou. O mercado vê o IPCA a 4,53%, acima dos 4,10% do último relatório e muito próximo do limite da tolerância, em 4,75%.

A inflação em franca aceleração leva a reboque a taxa de juros. O mercado indica que o BC deve continuar os ajustes, chegando a 13,25% este ano. A projeção é a mesma do último relatório, divulgado em 3 de maio. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne para decidir sobre a Selic, que atualmente está em 12,75%.

Durante o um mês que o Boletim Focus ficou sem circular, a guerra entre Rússia e Ucrânia se intensificou, assim como os lockdowns chineses para conter os novos casos de Covid-19 — que só agora começam a relaxar. Essas duas variáveis pioraram o cenário inflacionário brasileiro, que precisa lidar com o ano eleitoral e a instabilidade política. A preocupação com a variável inflacionária nas eleições é tão grande que o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato e segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, trocou o ministro de Minas e Energia (Adolfo Sachsida no lugar de Bento Albuquerque) e indicou mais uma troca no comando da Petrobras, após apenas 40 dias em que se havia trocado de presidente na estatal. Caio Mario Paes de Andrade, secretário do Ministério da Economia, foi indicado no lugar de José Mauro Coelho, que estava há 40 dias no cargo quando o governo decidiu pela troca.

O Focus não traz apenas notícias negativas. A projeção de crescimento para 2022 subiu. As medianas do mercado financeiro agora projetam 1,2%, acima dos 0,7% da última edição do boletim. Durante o mês, bancos e instituições financeiras revisaram suas projeções de crescimento com os dados positivos vindos no primeiro trimestre. O PIB cresceu 1% nos três primeiros meses do ano, em grande parte, pelo aumento do setor de serviços e a demanda represada durante o período mais crítico da pandemia.

Greve

Os servidores do Banco Central seguem com a paralisação que reivindica a reestruturação da carreira e aumento de 27% nos salários. O movimento teve início ainda no primeiro trimestre, com paralisações pontuais. Houve um mês de greve e em maio, os servidores decidiram parar de novo. Além do Focus, outros dados financeiros e o sistema de valores a receber estão prejudicados. Os trabalhadores devem se reunir amanhã para decidir sobre os rumos do movimento.