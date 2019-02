Boeing tem lucro de US$ 1,39 bilhão no 4º tri

Por Danielle Chaves

Nova York – O lucro da Boeing subiu 20% no quarto trimestre do ano passado, para US$ 1,39 bilhão (US$ 1,84 por ação), de US$ 1,16 bilhão (US$ 1,56 por ação) no mesmo período de 2010. Na mesma comparação, a receita cresceu 18%, para US$ 19,56 bilhões, impulsionada pelo aumento das entregas de aviões comerciais.

O lucro do último trimestre inclui um ganho fiscal de US$ 0,52 por ação, em comparação com US$ 0,50 por ação um ano antes. Analistas ouvidos pela Thomson Reuters previam lucro de US$ 1,01 por ação e receita de US$ 19,37 bilhões no período. As encomendas totais no fim do trimestre somavam US$ 356 bilhões, acima de US$ 320,9 bilhões um ano antes e de US$ 331,6 bilhões no terceiro trimestre. As informações são da Dow Jones.