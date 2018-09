Bob’s troca canudo plástico por versão comestível em milk-shakes

A guerra ao canudinho plástico ganhou um novo aliado. É o canudinho comestível, que foi incorporado ao milk-shake do Bob’s. O canudinho de biscoito chega às lojas da cidade de São Paulo e aeroporto de Guarulhos na segunda-feira, 10.

O plano da rede de fast food é levar a novidade para outras cidades do país ainda neste ano. O Rio de Janeiro, a primeira cidade a banir o canudo plástico, já recebeu a versão comestível de biscoito e chocolate. Para outras bebidas, o Bob’s utiliza versões recicláveis e biodegradáveis do canudo.

O McDonald’s parou de entregar espontaneamente canudos de plástico aos clientes brasileiros no mês passado. Depois do Brasil, o McDonald’s vai expandir a iniciativa para outros países da América Latina nos próximos meses. No Reino Unido e Irlanda, a empresa decidiu banir os canudinhos plásticos a partir de setembro.

A ação quer reduzir a quantidade de poluição plástica no mundo. Nos Estados Unidos, 500 milhões de canudos são usados e descartados diariamente. Apesar de ter uma vida útil de dez minutos – o tempo que se gasta para tomar um refrigerante –, ele demora 500 anos para se decompor na natureza.

O Starbucks anunciou ação similar. A rede vai deixar de usar canudos de plástico em todas as suas unidades até 2020. A diferença é que a empresa vai mudar o design dos seus copos e incluir uma tampa inclinada para facilitar o consumo da bebida – o McDonald’s vai manter a mesma embalagem de papel.