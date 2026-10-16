BNDES pode financiar mina de níquel de R$ 3,3 bilhões na Bahia
Controladora da Atlantic Nickel, Appian negocia recursos para projeto
A Appian Capital, gestora britânica de investimentos fundada e comandada por Michael Scherb, negocia com o BNDES o financiamento de parte dos 3,3 bilhões de reais previstos para o projeto de mineração subterrânea de níquel em Santa Rita (BA). Segundo Milson Mundim, principal executivo da Appian no Brasil, entre 30% e 35% dos recursos virão de capital próprio.
A Atlantic Nickel, mineradora brasileira controlada pela Appian, tem recebido ofertas de financiamento de compradores estrangeiros em troca de contratos de fornecimento de longo prazo. Segundo Mundim, a disputa por minerais críticos aumentou o interesse pelo produto extraído na Bahia.