ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

BNDES lucra R$ 9,2 bilhões no 1° semestre de 2026, alta de 25%

O banco estatal atingiu R$ 1,05 trilhão em ativos totais e R$ 181 bilhões em patrimônio líquido

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 15h05
Mais investimentos estão sendo feitos em setores como infraestrutura, indústria e agropecuária, em decorrência dos resultados recorde
No acumulado de 12 meses, o lucro recorrente chegou a 17,1 bilhões de reais (BNDES/Divulgação)
Continua após publicidade
BNDES lucra R$ 9,2 bilhões no 1° semestre de 2026, alta de 25% Priorizar nos meus resultados Google

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro recorrente de 9,2 bilhões de reais no primeiro semestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período de 2025. A informação foi publicada em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 12.

No acumulado de 12 meses, o lucro recorrente chegou a 17,1 bilhões de reais. No primeiro semestre de 2026, o lucro líquido, considerando as mudanças da Resolução CMN nº 4.966, foi de 14,9 bilhões de reais, com aumento de 12% comparado ao mesmo período de 2025.

Efeitos não recorrentes incluem principalmente receitas de dividendos e juros sobre o capital próprio de 1,6 bilhão de reais, oriundos de Petrobras e JBS, resultado com vendas de ações de 3,9 bilhões de reais (destacando 2,8 bilhões de reais de Petrobras e 0,8 bilhão de reais de Copel), e despesa com provisão para risco de crédito de 0,2 bilhão de reais, efeitos líquidos de tributos.

O BNDES atingiu 1,05 trilhão de reais em ativos totais e 181 bilhões de reais em patrimônio líquido. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 0,05%, muito abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional (4,68% geral e 0,66% para grandes empresas em junho de 2026).

Siga
Continua após a publicidade

As aprovações de crédito somaram 110,6 bilhões de reais, aumento de 52% em relação ao mesmo período de 2025. Os maiores crescimentos foram observados no crédito à infraestrutura (+ 91%) e agropecuária (+ 46%), somando 46 bilhões de reais e 24,8 bilhões de reais, respectivamente. Os créditos ao comércio e serviços somaram 17,3 bilhões de reais (+ 27%) e à indústria 22,5 bilhões de reais (+ 24%).

O apoio às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) alcançou 108,2 bilhões de reais nos primeiros seis meses deste ano, com alta de 22% sobre 2025 (88,8 bilhões de reais).  As garantias prestadas por fundos garantidores em operações realizadas por agentes financeiros alcançaram 43,4 bilhões de reais, enquanto as aprovações de crédito somaram 64,8 bilhões de reais.

Continua após a publicidade

O volume dos desembolsos do BNDES alcançou 74,8 bilhões de reais no semestre, aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2025, mantendo a tendência de alta da carteira expandida. As consultas cresceram 72% em relação ao primeiro semestre de 2025, totalizando 237,7 bilhões de reais.

Os financiamentos de créditos, repasses, debêntures e outros ativos de concessão de crédito, que compõem a carteira de crédito expandida, mantiveram a trajetória de crescimento, atingindo o montante de R$ 684 bilhões em 30 de junho de 2026 (3,1% acima de dezembro de 2025).

Continua após a publicidade

“É muito raro combinar essas condições: um consistente e acelerado crescimento do volume de crédito com uma rentabilidade que é a segunda maior do mercado financeiro”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Uma empresa 100% pública pode ser muito bem administrada, com muita eficiência e produtividade. Os empregados do BNDES são altamente qualificados e entregando resultados muito além de outras instituições”, acrescentou Mercadante durante a apresentação.

Publicidade
TAGS:
Bancos
BNDES
Economia
Empresa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).